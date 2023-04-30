Киев, 1 мая, 2023, 01:39 — ИА Регнум. Активистка, защищавшая каноническую Украинскую православную церковь у стен Киево-Печерской лавры, правозащитница Виктория Кахановская сообщила, что год назад обращалась к жене украинского президента Владимира Зеленского Елене с просьбой защитить украинок после их избиения при защите храмов УПЦ. Но нападения продолжались.

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Кахановская опубликовала видеообращение годичной давности к Елене Зеленской, в котором просит защитить украинок, отреагировать на произвол и унижения. У женщин, защищавших храмы, были сломаны рёбра, разбиты лица, поцарапаны руки.

«Чиновники с участием полиции, избили женщин в Хмельницкой области… После того было очень много избиений, унижения украинок так называемыми псевдопатриотами, которые призывали украинцев убивать украинцев, мародерить храмы УПЦ и издеваться над верующими православными», — написала Кохановская в своём Telegram-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Украины усилили давление на священников и мирян канонической православной церкви: храмы УПЦ отбирают и передают раскольнической ПЦУ, а священники привлекаются к административной и уголовной ответственности.