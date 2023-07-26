Нью-Йорк, США, 26 июля, 2023, 17:19 — ИА Регнум. Великобритания 26 июля заблокировала выступление российского докладчика на заседании Совбеза ООН по Украине, заявил первый заместитель постпреда РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский.

Global Look Press/Michael Kappeler/dpa

Докладчик, бывший епископ УПЦ Гедеон, должен был поднять тему гонений на УПЦ на Украине на заседании, созванном Россией. За ним следует заседание СБ ООН по зерновой сделке, инициированное Киевом.

«В знак протеста против попытки Великобритании отсечь нашего докладчика от участия в заседании Совета Безопасности, притом что этот кандидат полностью соответствует критериям, то есть обладает компетенцией по вопросу, находящемуся сегодня на повестке дня, мы не будем выступать на следующем за нашим заседании», — сказал Полянский.

Он попросил секретариат ООН скорректировать список выступающих с учётом решения российской стороны.

Как сообщало ИА Регнум, 26 июля МИД РФ опубликовало доклад «О противоправных действиях киевского режима в отношении Украинской православной церкви, её священнослужителей и прихожан».

Российское внешнеполитическое ведомство в этом документе назвало преследование священнослужителей канонической УПЦ на Украине частью антироссийской политики Запада.

МИД РФ отметил, что доклад даёт представление о политическом произволе на Украине, о полном отсутствии права. Москва пообещала продолжать сбор фактов и свидетельств противоправных действий украинских властей в отношении УПЦ, её священнослужителей и прихожан.