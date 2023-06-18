Нетешин, Украина, 18 июня, 2023, 16:01 — ИА Регнум. Верующие УПЦ не позволили сторонникам раскольнической ПЦУ захватить собор в Хмельницкой области. Об этом УПЦ сообщила на своём официальном сайте.

Сергей Корсун ИА REGNUM Украинские черти

Попытку захвата собора в честь иконы Божией Матери «Неопалимая Купина» в городе Нетешине Шепетовского района раскольники предприняли накануне, 17 июня.

Группа сторонников ПЦУ, придя в собор, потребовала, чтобы духовенство и прихожане храма официально вышли из УПЦ. Узнав об этом, в храме начали собираться верующие, чтобы защитить его от захвата.

Настоятель собора протоиерей Виктор Тишкун выслушал требования сторонников ПЦУ и дал им ответы на все их вопросы, как отмечают в УПЦ, «явно провокационного характера».

«Увидев, что прихожане собора в честь иконы Божией Матери «Неопалимая Купина» единогласно заявили о своей твёрдой и решительной позиции оставаться в канонической УПЦ во главе с Блаженнейшим митрополитом Онуфрием, группа активистов вынуждена была покинуть территорию», — сообщили в УПЦ.

Отмечается, что настоятель и духовенство собора поблагодарили религиозную общину храма за защиту православной веры и отстаивание своих законных прав оставаться в Украинской Православной Церкви.

В ряде областей Украины, в том числе в Хмельницкой, Львовской, Ивано-Франковской областях деятельность УПЦ находится под запретом.

Этому запрету предшествовал указ украинского президента Владимира Зеленского о борьбе с религиозными организациями, связанными с РФ, после подписания которого в Верховную раду внесли законопроект о запрете УПЦ на территории всей Украины.

Как сообщало ИА Регнум, 7 июня депутаты Черниговского облсовета выступили с призывом запретить УПЦ на территории области, поскольку она якобы раздувает среди жителей страны вражду.