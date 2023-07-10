Черкассы, Украина, 10 июля, 2023, 17:33 — ИА Регнум. Священника УПЦ из Черкасской области Украины обвинили в поддержке СВО, провели у него обыск, сообщила 10 июля СБУ в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

Украинские спецслужбы утверждают, что клирик положительно высказывался в адрес российского высшего военно-политического руководства и президента России Владимира Путина в общении с прихожанами и со своими знакомыми.

СБУ заявила, что священник в своих речах положительно оценивал действия главы Чечни Рамзана Кадырова и одобрял спецоперацию на Украине. По её словам, клирик призывал Россию к увеличению территории за счёт территории Украины.

При этом СБУ утверждает, что священник — приверженец нацизма и что у него при обыске нашли печатные издания и с нацистской, и с коммунистической символикой. Также при обыске у клирика УПЦ изъяли компьютерную технику с пропагандистскими материалами.

Священника УПЦ обвиняют в оправдании СВО и в героизации её участников. Ему грозит до восьми лет тюрьмы.

На Украине в конце июня в рамках борьбы с УПЦ задержали архиерея Криворожской и Никопольской епархии Ефрема (Кицая). Митрополита УПЦ задержали в Киевской области украинские пограничники.

Как рассказали 28 июня в Союзе православных журналистов Украины, пограничники отобрали у священника мобильный телефон, заявив, что в нём много российских номеров. Они обвинили священнослужителя в том, что в его телефоне находятся данные об антиукраинской деятельности, и передали СБУ.

На фоне продолжающихся на Украине захватов храмов УПЦ раскольниками РПЦ 6 июля призвала провести международное расследование в связи с продолжающимся уничтожением УПЦ и террором в отношении священников, не перешедших на сторону раскольничьей ПЦУ.