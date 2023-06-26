Москва, 26 июня, 2023, 10:46 — ИА Регнум. Договорённости о вывозе из Киево-Печерской лавры христианских ценностей достигли Киев и ЮНЕСКО, сообщила 26 июня Служба внешней разведки России со ссылкой на главу ведомства Сергея Нарышкина.

Sergei Chuzavkov/SOPA Images via ZUMA Press Wire/ТАСС Свято-Успенская Киево-Печерская лавра

Вывезти из лавры планируют в том числе святые мощи, чтобы передать их музеям Германии, Италии, Франции и Ватикана под предлогом «спасения от ракетных ударов со стороны РФ».

По данным российского ведомства, украинская сторона провела при взаимодействии с ЮНЕСКО опись церковного имущества. Для перевоза реликвий выделили средства, подготовили транспорт.

Митрополиту УПЦ Онуфрию Киев объявил, что святые мощи, иконы и утварь Киево-Печерской лавры вывозят временно — якобы для сохранности.

В СВР назвали эти заявления ложными: Запад не планирует возвращать лавре реликвии. Планы Киева ведомство назвало покушением еретиков на лавру и логичным продолжением истории с тайным вывозом древнейших византийских икон с Украины во Францию.

«Для нашей страны защита Киево-Печерской лавры имеет глубинное духовное измерение, а значит, наша решимость довести до конца специальную военную операцию становится только твёрже», — заявили в СВР.

СМИ Франции объявили об открытии 14 июня в Лувре выставки древних византийских икон, вывезенных с территории Украины. Сообщалось, что их вывезли с Украины якобы для сохранности и временно. На выставке представлены 16 экспонатов.