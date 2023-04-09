Киев, 9 апреля, 2023, 15:12 — ИА Регнум. Глава раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний в Вербное воскресенье провёл богослужение в Киево-Печерской лавре. Прихожане канонической УПЦ были вынуждены молиться на улице рядом с лаврой.

OLEG PETRASYUK/EPA/TASS Глава раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Епифаний

Обстановка в Киево-Печерской лавре и рядом с ней была достаточно спокойной. На территории монастыря дежурили полицейские, а богослужения УПЦ и ПЦУ транслировались в соцсетях.

Накануне предстоятель канонической Украинской православной церкви Онуфрий в ответ на обвинения заявил, что у него есть только украинское гражданство и нет российского паспорта. Об этом говорится в заявлении митрополита Киевского, опубликованном на сайте УПЦ 8 апреля.

Ранее папа Римский Франциск предложил в честь празднования католической и православной Пасхи объявить перемирие и ввести режим прекращения огня в зоне боевых действий украинского конфликта.