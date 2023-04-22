Киев, 23 апреля, 2023, 00:32 — ИА Регнум. Глава канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий призвал верующих, включая защитников Киево-Печерской лавры, защищать святыни от попыток захватить их. Об этом он сказал в ходе видеообращения, опубликованного в Telegram-канале УПЦ.

Vadim Chuprina Митрополит Онуфрий

Он также попросил людей не поддаваться на провокации и относиться к другим с уважением, а также молиться и быть стойкими.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 апреля глава раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний заявил, что произносить молитвы в Киево-Печерской лавре теперь можно только на украинском языке. 19 апреля министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что судебные исполнители могут начать выселение монахов канонической Украинской православной церкви (УПЦ) из Киево-Печерской лавры сразу же после соответствующего решения суда, который должен провести заседание по этому вопросу на следующей неделе.

22 апреля УПЦ обвинила сторонников ПЦУ в надругательстве над Библией и другими церковными книгами в ходе захвата ими храма в селе Требухов Киевской области. Раскольникам помогали «люди в военной форме».