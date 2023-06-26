Москва, 26 июня, 2023, 12:54 — ИА Регнум. Вывоз на Запад реликвий из Киево-Печерской лавры стал бы чудовищным актом, написал 26 июня глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум Киево-Печерская лавра

Представител РПЦ заявил о необходимости проверить информацию о планах вывезти реликвии из монастыря.

«Ценности лавры — это достояние украинского народа и мирового православия в целом, попытка вывезти их куда-либо стала бы чудовищным актом», — написал Легойда.

Он призвал украинскую сторону дать верующим УПЦ возможность убедиться в сохранности православных реликвий.

Служба внешней разведки России 26 июня сообщила, что из Киево-Печерской лавры хотят вывезти на Запад святые мощи и другие православные ценности. Реликвии планируется отправить в музеи Ватикана, Франции, Германии, Италии.

Об этом, как стало известно СВР, Киев уже договорился с ЮНЕСКО по итогам проведённой описи имущества Киево-Печерской лавры. На эту операцию Запад выделил средства.