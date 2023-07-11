Киев, 11 июля, 2023, 08:14 — ИА Регнум. В настоящее время в Киево-Печерской лавре идёт захват одного из корпусов. Об этом 11 июля сообщил адвокат этого монастыря канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Никита Чекман в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«Только что сообщили, что происходит захват 54-го корпуса [Киево-Печерской лавры]», — написал он.

До этого Чекман указывал, что представители государственного заповедника «Киево-Печерская лавра» опечатали пять корпусов обители и в том числе тот, где была резиденция предстоятеля УПЦ митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия.

Как сообщало ИА Регнум, накануне прихожане УПЦ защитили два корпуса монастыря на территории Киево-Печерской лавры от комиссии министерства культуры Украины. Верующие встали у входа в корпуса и не дали попасть на их территорию.

Ситуация вокруг лавры — одного из первых монастырей Киевской Руси и древнейшего монастыря на территории Украины — обострилась в конце марта, когда киевские власти начали выселять монахов из обители. Также власти Украины в одностороннем порядке разорвали арендный договор с УПЦ, однако монахи отказались выполнять незаконные требования.

Позднее в Киеве заявили, что в Киево-Печерской лавре могут остаться монахи, перешедшие в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ). Патриарх Московский и всея Руси Кирилл охарактеризовал такие действия как репрессии против УПЦ, а МИД России призвал международные организации повлиять на Украину.