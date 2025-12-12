В последние недели 2025 года карта Киева переживает изменения, достойные глубокого изучения и будущими прокурорами, и психиатрами. А для некоторых особо запущенных случаев необходима и работа экзорциста. Вот лишь несколько примеров течения этой болезни.

В одном из помещений Киево-Печерской лавры — куда нет доступа верующим каноничной и преследуемой Украинской православной церкви — установлен бюст гетмана Ивана Мазепы. Одновременно в его честь переименована часть улицы Лаврской.

Директор Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника (структуры, распоряжающейся святыней русского православия) Светлана Котляревская заявила по этому поводу о начале «новой эры».

На церемонии открытия бюста Котляревская заявила о начале «новой эры». Это, подчеркнула она, «символический знак, напоминающий: свет правды всегда побеждает, и мы с командой и партнёрами идём правильным путём».

Эра на самом деле не совсем нова.

Улицу близ Лавры уже один раз переименовывали в честь «героя» Мазепы, при Викторе Ющенко. В 2010-м при Викторе Януковиче одиозный топоним сменили на нейтральную «Лаврскую», но сейчас мэр Виталий Кличко спохватился и выкорчевал остатки наследия домайданных времён.

Но как показательна риторика Котляревской: «правильный путь», «свет правды»…

Прихожанин Русской и каноничной Украинской церквей может увидеть в этом разве что «свет», имеющий отношение к бывшему светоносцу Люциферу — и здесь не будет преувеличения. Ведь анафема, наложенная 12 ноября 1708 года Православной российской церковью на гетмана Мазепу после его измене присяге, начинается такими словами:

«Новый изменник нарицаемый Ивашка Мазепа, бывый Гетман Украинский, или паче антихристов предтеча, лютый волк овчею покрытый кожею, и потаенный вор, сосуд змиин».

Анафема «антихристову предтече» и «сосуду змиину» не снята и сейчас. Её неоднократно пытались обнулить — первым это сделал расстрига Михаил Денисенко, считавший себя «патриархом Киевским и всея Руси-Украины» Филаретом.

Но и сам инициатор раскола церкви на Украине был анафематствован. Церковь не меняла отношения ни к Мазепе, предавшему во время тяжёлой войны, ни к раскольнику Денисенко.

Недобросовестные историки могут «вставить свои пять копеек»: мол, Мазепа в своё время сделал много для восстановления той же Лавры, а также под его патронатом зодчий Осип Старцев возвёл напротив обители военный собор. И это правда — но не вся.

Факт в том, что если бы гетман умер или отошёл от дел года на три раньше, то такое упоминание его персоны было абсолютно справедливым. Но его клятвопреступление последних лет жизни, отмеченное анафемой, перечёркивает эти благие дела.

Добавим, что следы измены Мазепы на территории Лавры тоже налицо. Возле трапезной до сих пор можно увидеть захоронение оболганных и казнённых им полковников Искры и Кочубея. Впрочем, укатать прах «служивших москалям» казаков под асфальт нетрудно, как и находящуюся рядом могилу Петра Столыпина. Как исчезли там из зоны видимости гробы четырёх русских фельдмаршалов, включая Петра Румянцева и Ивана Гудовича.

«Начало новой эры» в виде прославления изменника «Ивашки Мазепы» — это часть идеологической политики режима, которую с полным пониманием и рвением проводит Светлана Котляревская.

Духовный центр православия должен превратиться в условно культурную площадку.

На территории Лавры (извините, «культурного заповедника») то проводят выставку 3D-моделей и концерты поп-звёзд, то обучают проектному менеджменту, то устраивает свои кулинарные шоу известный «мастер-шеф» и не менее известный русофоб Евген Клопотенко.

У Светланы Котляревской есть богатый опыт по десакрализации: ещё в советское время она же предъявляла посетителям кости погребённых в пещерах, демонстрируя то, что нет никаких нетленных мощей.

Недавнее появление на стене Большой колокольни Лавры «шедевра» британского уличного художника Бэнкси, изображающего даму в халате с огнетушителем, в противогазе и бигуди — более чем логичное продолжение.

«Неправильные» музыканты и художники

Одним из любимых занятий киевской общественности разных времён были еврейские погромы. В этот раз он прошёлся по топонимике города. Одновременно исчезают с карты имена композитора Исаака Дунаевского и художника Исаака Левитана.

Чем же так провинились они перед Украиной? Да тем, что слова к музыке Дунаевского писали на русском языке, а Левитан изображал русскую природу.

Под переименования за компанию пошли поляк Константин Рокоссовский, аварец Сулейман Стальский, великоросс Александр Суворов и даже малоросс Антон Макаренко.

Показательно, но давно не удивительно, что улица Суворова переименована в честь «діячки» Украинской повстанческой армии* Людмилы Фои.

Киевская городская госадминистрация, видимо, не в курсе, что в 1944-м Фоя была перевербована контрразведкой НКГБ УССР и успешно выполняла подрывала работу Центрального «провода» ОУН*. Однако сомнительно, что «декоммунизированной» (дерусифицированной) улице вернут имя генералиссимуса Суворова. Скорее всего, найдут какого-нибудь более идейно крепкого бандеровца.

Но вернёмся к их борьбе с неправильной музыкой.

Дунаевскому досталось посмертно не только в Киеве. В его родной Лохвице городской совет переименовал на днях коммунальное учреждение «Лохвицкая детская музыкальная школа им. И. А. Дунаевского». Теперь оно будет именоваться так: «Лохвицкая детская музыкальная школа».

В общем, в своё время композитора не приняли в местную гимназию, сославшись на процентные нормы для лиц иудейского вероисповедания, а теперь отлучают и от музыкального образования.

В Харькове памятник Дунаевскому и Клавдии Шульженко пока на месте, но дом, где он жил, снесён, а мемориальная доска демонтирована.

Никакого антисемитизма!

Украинская еврейская община не возвысила голос против искоренения памяти о Левитане и Дунаевском.

Они, как всегда, пытаются стать большими украинцами, чем самые расово правильные галичане. Ведь в 2015-м они уже согласились с тем, что Бабий Яр стал находиться по улице Олены Телиги, бывшей одной из активнейших пропагандисток Холокоста.

Вот и теперь их интересуют совсем другие вопросы. Например, киевский раввин Реувен Асман то поздравляет головорезов из «Азова»**, то жалуется, что отдельные антисемиты отвращают американских евреев от помощи Украине.

«Последний раз был в Америке и был очень разочарован. Люди, которые на миллионы помогали Украине, говорят — мы больше не помогаем. Потому что «там антисемитизм», и показывают, как каждый день на украинском канале крутят там одного антисемита, я даже считаю, что это русский». А ещё он постоянно напоминает, что его сын Матитьягу погиб в ВСУ.

А уж то, что антисемитизм в традиции украинства — не исключение, как заявляет Асман, а правило — он никак замечать не желает. Вот и отмалчивается там или переводит стрелки на русских.

Некая Татьяна Либерман в своё время взяла себе эстрадный псевдоним Тина Кароль и вот уже шестнадцать лет поддерживает украинских националистов. Началось это с тура в поддержку Юлии Тимошенко, в чьей команде отметились откровенные антисемиты. Тогда её это никак не смущало, хотя вопросы об этом ей и задавали. Теперь же она пробила очередное дно и начала прославлять на своей страничке в соцсети дивизию СС «Галичина».

А военнослужащие этого соединения участвовали в Холокосте более чем активно, что признают даже сотрудники Украинского института национальной памяти. Но Тину Кароль это никак не смущает.

Что же произошло с этой публикой? Раньше антисемиты направляли злобу против евреев и тем более не брали их с собой поучаствовать в издевательстве над другими народами, а теперь мобилизовали на борьбу со всем русским. А быть в стаде куда приятнее, чем жертвой. И вот это самое стадо распоясалось вконец. И памятник Мазепе ставит, и улицы переименовывает. И ради пребывания в нём и не на такое пойдёшь.

