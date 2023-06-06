Киев, 6 июня, 2023, 13:26 — ИА Регнум. Комиссия минкультуры Украины завершила свою работу в монастыре Киево-Печерской лавры, монахи канонической Украинской православной церкви (УПЦ) должны освободить помещения обители в течение трёх дней, заявил 6 июня министр культуры и информационной политики страны Александр Ткаченко в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Киево-Печерская лавра

Он уточнил, что в случае отказа УПЦ выполнить данное требование министерство подаст в суд для «устранения препятствий заповеднику в пользовании имуществом».

Накануне сообщалось, что предстоятель канонической УПЦ митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий провёл литургию в храме преподобного Агапита Печерского на территории Киево-Печерской лавры в рамках празднования Святой Троицы. Несмотря на гонения со стороны украинских властей и раскольничьей Православной церкви Украины (ПЦУ), в храме собралось много прихожан.

Ранее ИА Регнум сообщал о том, что руководители ПЦУ вместе с украинскими властями за последний год развернули самую масштабную волну гонений на каноническую УПЦ. Они продолжают отъём храмов, регулярно совершаются нападения на священников и прихожан православных приходов.

Руководители ПЦУ предлагают православным монахам и священникам переходить в раскол, требуя при этом отречься от русского мира.

В марте 2023 года министерство культуры Украины объявило о разрыве договора аренды Киево-Печерской лавры с УПЦ и потребовало от монахов канонической церкви покинуть лавру до 29 марта или перейти в ПЦУ. 30 марта верующие не пустили представителей комиссии ведомства на территорию монастыря.

21 апреля администрация музея-заповедника «Киево-Печерская лавра» ввела пропускной режим на территории обители на период описи имущества монастыря. 1 мая в лавру прибыла комиссия минкультуры Украины для осмотра и описи имущества.