Украина, 6 мая, 2023, 15:30 — ИА Регнум. О попытке рейдерского захвата храма УПЦ в городе Боярке Киевской области сообщила 6 мая в пресс-служба Украинской православной церкви.

boyarka. hrest.info Храм Святого Архистратига Божия Михаила (Свято-Михайловская церковь)

В своём Telegram-канале пресс-служба УПЦ сообщила, что 6 мая к Михайловскому храму приехала полиция и люди в военной форме. Силовики закрыли калитку храма и никого не пускают на его территорию.

«Тем временем рейдеры включили генератор, болгарку и срезали дверь. Со стороны рейдеров происходят силовые провокации», — сообщили в УПЦ, добавив, что к настоятелю храма протоиерею Владимиру приехала скорая помощь.

На фоне многочисленных попыток раскольнической церкви захватить храмы УПЦ глава канонической православной церкви митрополит Онуфрий призвал верующих защищать святыни.

Союз православных журналистов 5 мая сообщил, что УПЦ не получила ни одного мандата на осуществление капелланской деятельности (предполагающей, например, военную службу). Хотя на Украине военных капелланов не хватает, чтобы стать им, священнику требуется выйти из УПЦ.