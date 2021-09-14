Побег подсудимых из ИВС в Подмосковье 06.08.2021
Сбежавший из ИВС в Подмосковье Мавриди рассказал, где он скрывался
Обвинение в побеге предъявлено Александру Мавриди, ранее сбежавшему из изолятора временного содержания (ИВС) в Московской области. Об этом 14 сентября сообщает пресс-служба СК РФ. «На допросе Мавриди дал следователю признательные показания и сообщил обо всех обстоятельствах подготовки к совершению...
14 сентября 2021
СК предъявил обвинение Мавриди за побег из изолятора
Задержанный послед побега из ИВС в подмосковной Истре Александр Мавриди допрошен следователем. Об этом 14 сентября сообщает официальный сайт СК РФ. Мужчине предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 313 УК РФ («Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи»). По данным СК, из рюкзака...
14 сентября 2021
Опубликовано видео с участником группового побега из ИВС Мавриди
Следственный комитет РФ опубликовал видео с задержанным после побега из ИВС в подмосковной Истре Александром Мавриди. Мужчина оказался последним из пяти беглецов, сбежавших из-под стражи. Уточняется, что его задержали в Москве в результате следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий в...
14 сентября 2021
Последнего участника побега из ИВС «узнали» камеры видеонаблюдения
Беглеца из изолятора временного содержания в Истре Александра Мавриди удалось задержать в магазине благодаря камерам видеонаблюдения и системе распознавания лиц. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах. Пять человек сбежали из истринского ИВС 6 августа, четверых задержали ранее. В...
14 сентября 2021
Задержан последний из бежавших из следственного изолятора в Истре
Последний участник группового побега из следственного изолятора в Истре Александр Мавриди задержан в Москве, сообщила 13 сентября журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк. Беглец был обнаружен в Москве на улице Дубравной. При задержании от пытался оказать сопротивление, но в...
13 сентября 2021
Задержан четвёртый беглец из истринского ИВС
Четвёртый из пяти арестантов, сбежавших из подмосковного ИВС в Истре, задержан правоохранительными органами. Об этом 18 августа сообщили в пресс-службе главного следственного управления Следственного комитета РФ по Московской области. Четвёртым задержанным стал Александр Бутнару, ему предстоит...
18 августа 2021
В Новгородской области задержали четвертого сбежавшего из ИВС в Истре
Четвертый из пяти сбежавших из изолятора временного содержания (ИВС) в подмосковной Истре задержан в Новгородской области. Об этом 18 августа сообщила журналистам представитель Главного следственного управления СК РФ по Московской области Ольга Врадий. «18 августа утром в результате проведения...
18 августа 2021
Задержаны два предполагаемых пособника побега из изолятора в Подмосковье
В Подмосковье двое местных жителей задержаны по подозрению в пособничестве в совершении побега из изолятора временного содержания в Истре. Об этом 13 августа сообщается на сайте главного следственного управления Следственного комитета по Московской области. «Следователем второго управления по...
13 августа 2021
Третий сбежавший из подмосковного ИВС задержан полицией
Стражи порядка задержали третьего участника побега из изолятора временного содержания в Истре. Об этом 12 августа сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Читайте также: В Подмосковье задержали двоих сбежавших из изолятора в Истре «Ещё один участник побега сегодня явился в полицию...
12 августа 2021
Третий беглец из истринского ИВС сдался полиции
В Московской области задержан третий арестант, сбежавший из изолятора временного содержания в Истре. Об этом 12 августа сообщает телеграм-канал Mash. По данным канала, беглец все дни находился в городе и 12 августа сам явился в отдел полиции. Ранее сообщалось о задержании ещё двух арестантов. Таким...
12 августа 2021
Побег арестантов: дежурным истринского ИВС предъявлено обвинение
Следователи предъявили обвинение двум сотрудникам изолятора временного содержания (ИВС) в подмосковной Истре, откуда совершили побег пятеро арестантов. Об этом 12 августа сообщает пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета РФ по Подмосковью. Полицейских подозревают в...
12 августа 2021
Источник: дежурные ИВС в Истре отключили камеры «чтобы выспаться»
В изоляторе временного содержания в подмосковной Истре, откуда сбежали пятеро арестантов, отключили камеры видеонаблюдения, сообщает 12 августа телеграм-канал Baza. По данным канала, видеокамеры отключил один из дежурных, чтобы выспаться и не попасться на глаза руководству. Кроме того, дежурные...
12 августа 2021
Задержанных после побега из изолятора в Истре узнали по фотороботу
Сотрудники полиции задержали двоих беглецов из истринского изолятора, сообщили 11 августа в пресс-службе МВД РФ. По данным ведомства, Денис Грозаву и Иван Цуркан, подозреваемые в краже, прятались в съемной квартире в подмосковном Подольске. Арендаторы жилья (мужчина и женщина) доставлены в...
12 августа 2021
В Подмосковье задержали двоих сбежавших из изолятора в Истре
Полиция задержала двоих заключённых, совершивших побег из изолятора временного содержания (ИВС) подмосковной Истры, сообщили 11 августа в пресс-службе МВД России. «В результате проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий задержаны двое мужчин, совершивших 6 августа побег из ИВС ОМВД...
12 августа 2021
Пятеро подсудимых бежали из ИВС в подмосковной Истре — все новости
В ночь на 6 августа 2021 года пятеро подсудимых бежали из изолятора временного содержания в подмосковной Истре. Среди них — Александр Мавриди, обвиняемый в совершении заказного убийства главы компании «Мясная империя» Владимира Маругова. Ведется следствие и поиск беглецов. Все подробности — в...
7 августа 2021
Двух сотрудников ИВС Истры арестовали на два месяца
Мера пресечения в виде ареста на два месяца избрана судом в отношении двух задержанных сотрудников ИВС города Истра (Московская область) после побега пяти подсудимых, сообщили 6 августа в пресс-службе регионального управления СКР. Следите за развитием событий в трансляции: «Пятеро подсудимых бежали...
6 августа 2021
За помощь в розыске бежавшего из ИВС обещано вознаграждение
Один миллион рублей обещан за помощь в розыске бежавшего из ИВС в городе Истра (Московская область) подсудимого Александра Мавриди, сообщили 6 августа в пресс-службе МВД РФ. Следите за развитием событий в трансляции: «Пятеро подсудимых бежали из ИВС в подмосковной Истре — все новости»...
6 августа 2021
После побега. Сотрудников ИВС в Истре подозревают в превышении полномочий
Двое сотрудников ИВС города Истра (Московская область) задержаны в связи с побегом пятерых подсудимых, сообщили 6 августа в пресс-службе регионального управления СКР. Следите за развитием событий в трансляции: «Пятеро подсудимых бежали из ИВС в подмосковной Истре — все новости» В ИВС в ходе...
6 августа 2021
Два сотрудника ИВС в Истре задержаны после побега подсудимых
Двух сотрудников изолятора временного содержания в подмосковном городе Истра задержали после побега пятерых подсудимых. Об этом сообщила 6 августа представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий. Следите за развитием событий в трансляции: «Пятеро подсудимых...
6 августа 2021
МВД не исключает вины своих сотрудников в побеге из ИВС в Подмосковье
В отношении лиц, совершивших побег из изолятора временного содержания (ИВС) ОМВД России по городскому округу Истра возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 313 УК РФ («Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи»). Об этом 6 августа сообщается на сайте ГУ МВД по Московской области...
6 августа 2021