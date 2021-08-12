Истра, Московская область, 12 августа, 2021, 10:51 — ИА Регнум. В изоляторе временного содержания в подмосковной Истре, откуда сбежали пятеро арестантов, отключили камеры видеонаблюдения, сообщает 12 августа телеграм-канал Baza.

Cap.ru Новый изолятор

По данным канала, видеокамеры отключил один из дежурных, чтобы выспаться и не попасться на глаза руководству. Кроме того, дежурные забыли закрыть «кормушки» в дверях камер. В итоге арестанты смогли развинтить замки при помощи гаечного ключа и остаться не замеченными.

Как сообщало ИА REGNUM, сотрудники полиции задержали двоих беглецов из истринского изолятора.