Москва, 6 августа, 2021, 19:50 — ИА Регнум. Один миллион рублей обещан за помощь в розыске бежавшего из ИВС в городе Истра (Московская область) подсудимого Александра Мавриди, сообщили 6 августа в пресс-службе МВД РФ.

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Вознаграждение в размере 1 млн рублей обещано «за помощь в розыске Мавриди Александра Николаевича, 16.01.1971 г. р., который обвиняется в совершении убийства, вымогательства, незаконного лишения свободы и в побеге из-под стражи».

Министерство попросило сообщить информацию о его месте пребывания.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Мавриди и ещё четыре подсудимых бежали из ИВС в Истре: это произошло в ночь на 6 августа. Мавриди обвиняется в убийстве владельца «Мясной империи» Владимира Маругова, а также в лишении свободы московского адвоката Алексея Завгороднего.

Остальная четверка бежавших — Иван Цуркану, Александр Бутнару, Денис Грозаву и Николай Тетеря — обвиняется в кражах.