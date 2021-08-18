Красногорск, 18 августа, 2021, 12:18 — ИА Регнум. Четвертый из пяти сбежавших из изолятора временного содержания (ИВС) в подмосковной Истре задержан в Новгородской области. Об этом 18 августа сообщила журналистам представитель Главного следственного управления СК РФ по Московской области Ольга Врадий.

Цитата из х/ф «Место встречи изменить нельзя». Реж. Станислав Говорухин. 1979. СССР Арест

«18 августа утром в результате проведения комплекса следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий в одном из поселков Новгородской области сотрудниками местного уголовного розыска, а также уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области задержан еще один сбежавший из-под стражи в городе Истре — Александр Бутнару», — сказала она.

Также Враий добавила, что в данный момент решается вопрос об этапировании задержанного в СИЗО Московской области, а также устанавливаются способствовавшие побегу из ИВС пособники. Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 августа стражи порядка задержали третьего участника побега из изолятора временного содержания в Истре.