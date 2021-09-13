Москва, 13 сентября, 2021, 23:05 — ИА Регнум. Последний участник группового побега из следственного изолятора в Истре Александр Мавриди задержан в Москве, сообщила 13 сентября журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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Беглец был обнаружен в Москве на улице Дубравной. При задержании от пытался оказать сопротивление, но в результате был доставлен в территориальное подразделение СК РФ.

«Сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из Московской области и ФСБ России при силовой поддержке Росгвардии задержан Александр Мавриди, который 6 августа вместе с четырьмя соучастниками совершил побег из изолятора временного содержания в Истре», — сообщила Ирина Волк.

«Трое других участников побега были задержаны ранее в Московской и Новгородской областях, еще один сам явился в правоохранительные органы», — напомнила официальный представитель МВД России.