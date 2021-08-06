Истра, Московская область, 6 августа, 2021, 21:56 — ИА Регнум. Мера пресечения в виде ареста на два месяца избрана судом в отношении двух задержанных сотрудников ИВС города Истра (Московская область) после побега пяти подсудимых, сообщили 6 августа в пресс-службе регионального управления СКР.

Pedro Ribeiro Simões Арестованный

Следите за развитием событий в трансляции: «Пятеро подсудимых бежали из ИВС в подмосковной Истре — все новости»

Сотрудники ИВС арестованы до 5 октября 2021 г.

Ранее ИА REGNUM сообщало о задержании двух сотрудников ИВС Истры после побега пятерых подсудимых, включая обвиняемого в убийстве Александра Мавриди.