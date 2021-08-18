Истра, Московская область, 18 августа, 2021, 12:31 — ИА Регнум. Четвёртый из пяти арестантов, сбежавших из подмосковного ИВС в Истре, задержан правоохранительными органами. Об этом 18 августа сообщили в пресс-службе главного следственного управления Следственного комитета РФ по Московской области.

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Четвёртым задержанным стал Александр Бутнару, ему предстоит этапирование в СИЗО.

Таким образом, на свободе остаётся только один из пятерых сбежавших — подозреваемый в громком убийстве Александр Мавриди.

Побег арестантов из истринского изолятора произошёл 6 августа. Двоих беглецов нашли в Подольске, ещё один пришёл в полицию сам.