Пятеро подсудимых бежали из ИВС в подмосковной Истре — все новости
Обвиняемый в убийстве «колбасного короля» сбежал из ИВС в Истре
Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве «колбасного короля» Владимира Муругова, сбежал из ИВС в подмосковной Истре
Двое сокамерников не стали бежать из ИВС в Истре
В камере ИВС в подмосковной Истре, из которой сбежали пять заключённых, остались двое сокамерников.
Побег арестантов из ИВС в Подмосковье попал на видео
Камеры видеонаблюдения зафиксировали побег пятерых арестантов из ИВС в подмосковной Истре
По данным «Интерфакса», изолятор самовольно покинули Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве владельца «Мясной империи» Владимира Маругова, Иван Цуркану, Александр Бутнару, Денис Грозаву и Николай Тетеря.
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На место побега пятерых заключенных из следственного изолятора в подмосковной Истре выехала комиссия ГУ МВД по региону.
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«По распоряжению врио начальника ГУ МВД России по Московской области в ОМВД по городскому округу Истра срочно выехала комиссия областного полицейского главка для установления обстоятельств побега пятерых задержанных из помещения изолятора временного содержания», — отмечается в сообщении.
Ранее стало известно, что пятеро подсудимых сбежали из СИЗО в Истре, воспользовавшись запрещенным в ИВС гаечным ключом и открутив им замки через оставленную открытой сотрудником изолятора дверцу для кормления.
В настоящее время проводятся все необходимые мероприятия для поиска и задержания сбежавших.
«Прокуратура Московской области организовала проверку по факту побега из ИВС ОМВД России по городскому округу Истра пяти подсудимых», — говорится всообщениинадзорного ведомства в телеграмм-канале.
В то время как одни занимаются поисками сбежвших и проводят проверку обстоятельств ЧП, УФСИН по Московской области определил зону ответственности бюрократическим крючкотворством.
На официальном сайте ведомства размещено такое сообщение:
«6 августа в ряде СМИ появилась информация о том, что из изолятора в Истре в Подмосковье сбежали пять особо опасных преступников.
УФСИН России по Московской сообщает, что минувшей ночью побегов из следственных изоляторов Подмосковья не происходило. Ситуация в подведомственных учреждениях контролируемая и стабильная.
Вместе с тем уведомляем, что следственных изоляторов (СИЗО) в городе Истра не расположено».
На месте происшествия находится истринский городской прокурор Михаил Рузляев.
ИВС в Истре находится при отделе полиции, по ночам там остаются дежурные полицейские.
Известно, что Владимир Маругов был застрелен из арбалета в собственной бане в ноябре минувшего года. Как считают следователи, преступники ворвались в дом бизнесмена и, связав его жену, начали вымогать деньги, однако женщине удалось сбежать и вызвать полицию.
Вместе с тем, когда правоохранители прибыли на место преступления Маругов уже был мертв и спустя некоторое время был задержан уроженец Средней Азии Александр Мавриди, которого также заподозрили в мошенничестве с недвижимостью одиноких пенсионеров, так как в ходе обыска в его квартире нашли пожилого мужчину, который был прикован наручниками к кровати.
По данным следствия, 1 ноября 2020 года Александр Мавриди и Паша Ахмедов приобрели в Москве арбалет и в ночь на следующий день пробрались в баню в деревне Аносино, где на тот момент проводил время предприниматель Маругов со своей сожительницей. После убийства они скрылись. Мавриди был задержан в тот же день, ему предъявлено обвинение, он арестован. Ахмедову удалось скрыться, но он был задержан 17 ноября в Татарии. Также Мавриди с сообщниками на протяжении нескольких лет удерживали адвоката Алексея Завгороднего и вымогали у него недвижимость в Москве общей кадастровой стоимостью более 55 млн рублей, отмечает ТАСС.
УФСИН России по Московской области
После побега пяти арестантов из изолятора временного содержания в подмосковной Истре возбуждено уголовное дело, сообщили 6 августа в пресс-службе главного следственного управления Следственного комитета РФ по Московской области.
Об этом: СК возбудил дело после побега пяти арестантов из изолятора в Истре
Следователем второго управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий неустановленными сотрудниками ИВС ОМВД России по г. Истре, приведшего к побегу пяти человек (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ).
По данным следствия, 6 августа 2021 года из ИВС ОМВД России по г. Истра совершили побег из-под стражи пяти человек, которые с применением, предположительно, гаечного ключа открутили замки дверей, после чего убежали. Среди сбежавших Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве предпринимателя и лишении свободы столичного адвоката, а также четверо лиц, привлекаемых к уголовной ответственности за совершение кражи, сообщает СУ СКР по Московской области.
На месте происшествия работают следователи и криминалисты ГСУ СК России по Московской области, проводятся осмотры и допросы.
В настоящее время рассматривается вопрос об изъятии и передаче уголовного дела, возбужденного по факту побега из органов МВД в следственные органы ГСУ СК России по Московской области.
Оружия при себе у сбежавших не было, при побеге никто не пострадал. На причастность к случившемуся проверяют одного из сотрудников изолятора — он мог допустить преступную халатность, при которой побег стал возможен.
Убитый бизнесмен Владимир Маругов за несколько лет до трагедии был признан банкротом, а его активы или были ликвидированы, или находились в стадии ликвидации.
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Полицейские заявили, что не заметили побег, несмотря на шум, а обнаружили пропажу подсудимых утром во время обхода. По данным источника ТАСС, сотрудники полиции могли поспособствовать побегу.
Беглецов ищут в Подмосковье, Москве и в соседних регионах.
Все пятеро беглецов являются уроженцами Молдавии. Мавриди перевели в полностью заполненную шестиместную камеру накнуне побега. Мавриди стал седьмым заключенным в камере.
Правоохранительные органы возбудили два уголовных дела: СКР — по факту превышения должностных полномочий сотрудниками изолятора, полиция — по факту самого побега.
Сотрудниками подмосковной полиции осуществляется комплекс мероприятий, направленный на розыск и задержание лиц, совершивших побег из ИВС ОМВД по г.о. Истра. В настоящее время проводятся проверочные и поисковые мероприятия, направленные на обнаружение и задержание разыскиваемых.
Выставлены дополнительные посты и заслоны на маршрутах и в местах наиболее вероятного движения и возможного появления разыскиваемых, сообщает ГУ МВД по Московской области.
Личный состав органов внутренних дел Московской области ориентирован на розыск по приметам лиц, совершивших побег.
Всем кто владеет информацией об обстоятельствах происшествия и нахождении сбежавших просьба сообщить по телефонам: 8−495−609−49−52, 8−495−609−49−53.
Прокуратура Московской области организовала проверку по факту побега из ИВС ОМВД России по городскому округу Истра пяти подсудимых. В ходе проверки, проведение которой поручено Истринской городской прокуратуре, будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, а также дана оценка действиям ответственных должностных лиц. По поручению прокурора Московской области Сергея Забатурина на месте происшествия находится Истринский городской прокурор Михаил Рузляев.
В Истре работает специальная комиссия, которой предстоит выяснить, почему заключенные беспрепятственно покинули особо охраняемую территорию, и проверить, не вступал ли кто-то из сотрудников с ними в сговор.
Если беглецов поймают, к их прежним статьям добавится еще одна — 313 УК России «Побег из мест лишения свободы, из-под стражи или ареста». За групповое преступление в этом случае полагается до пяти лет лишения свободы, отмечают РИА Новости.
В последние годы в России было несколько массовых побегов заключенных. Так, в сентябре 2020-го в Дагестане из колонии строгого режима, сделав подкоп, сбежали шесть человек. На их поиски бросили спецназ, оперативников уголовного розыска и сотрудников ФСИН, напоминает издание.
Спустя неделю беглецов, добравшихся к тому времени до Калмыкии, заметил пастух и позвонил в полицию. Осужденных задержали, доставили обратно в ИК. Двое из них отбывали наказание за убийство.
В апреле 2019-го из тувинского изолятора временного содержания сбежали девять человек. Когда дежурный выводил двоих задержанных из камеры, они накинулись на охранника, ударили его ножом и придушили. Затем открыли двери других камер и выпустили еще семерых. Шестерых взяли в первый же день, остальных — в течение месяца.
В отношении лиц, совершивших побег из изолятора временного содержания (ИВС) ОМВД России по городскому округу Истра возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 313 УК РФ («Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи»). Об этом 6 августа сообщается на сайте ГУ МВД по Московской области.
Также руководство ГУ МВД России по Московской области принято решение провести служебную проверку. Устанавливаются обстоятельства побега заключенных из ИВС. Помимо этого, будет дана оценка действиям сотрудников полиции.
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Двух сотрудников изолятора временного содержания в подмосковном городе Истра задержали после побега пятерых подсудимых. Об этом сообщила 6 августа представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.
Подробности в материале: Два сотрудника ИВС в Истре задержаны после побега подсудимых
Двое сотрудников ИВС города Истра (Московская область) задержаны в связи с побегом пятерых подсудимых, сообщили 6 августа в пресс-службе регионального управления СКР.
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Один миллион рублей обещан за помощь в розыске бежавшего из ИВС в городе Истра (Московская область) подсудимого Александра Мавриди, сообщили 6 августа в пресс-службе МВД РФ.
Об этом: За помощь в розыске бежавшего из ИВС обещано вознаграждение
Мера пресечения в виде ареста на два месяца избрана судом в отношении двух задержанных сотрудников ИВС города Истра (Московская область) после побега пяти подсудимых, сообщили 6 августа в пресс-службе регионального управления СКР.
Подробности в материале: Двух сотрудников ИВС Истры арестовали на два месяца