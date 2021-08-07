В ночь на 6 августа 2021 года пятеро подсудимых бежали из изолятора временного содержания в подмосковной Истре. Среди них — Александр Мавриди, обвиняемый в совершении заказного убийства главы компании «Мясная империя» Владимира Маругова. Ведется следствие и поиск беглецов. Все подробности — в трансляции ИА REGNUM.

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11:05 06.08.2021 Обвиняемый в убийстве «колбасного короля» сбежал из ИВС в Истре Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве «колбасного короля» Владимира Муругова, сбежал из ИВС в подмосковной Истре

11:06 06.08.2021 Двое сокамерников не стали бежать из ИВС в Истре В камере ИВС в подмосковной Истре, из которой сбежали пять заключённых, остались двое сокамерников.

11:06 06.08.2021 Побег арестантов из ИВС в Подмосковье попал на видео Камеры видеонаблюдения зафиксировали побег пятерых арестантов из ИВС в подмосковной Истре

11:07 06.08.2021 По данным «Интерфакса», изолятор самовольно покинули Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве владельца «Мясной империи» Владимира Маругова, Иван Цуркану, Александр Бутнару, Денис Грозаву и Николай Тетеря. Читайте также: Пятеро подсудимых совершили побег из ИВС в Подмосковье

11:07 06.08.2021 На место побега пятерых заключенных из следственного изолятора в подмосковной Истре выехала комиссия ГУ МВД по региону. Читайте также: На поиски сбежавших из СИЗО в Истре выехала комиссия подмосковного ГУ МВД

11:10 06.08.2021 «По распоряжению врио начальника ГУ МВД России по Московской области в ОМВД по городскому округу Истра срочно выехала комиссия областного полицейского главка для установления обстоятельств побега пятерых задержанных из помещения изолятора временного содержания», — отмечается в сообщении.

11:11 06.08.2021 Ранее стало известно, что пятеро подсудимых сбежали из СИЗО в Истре, воспользовавшись запрещенным в ИВС гаечным ключом и открутив им замки через оставленную открытой сотрудником изолятора дверцу для кормления.

11:11 06.08.2021 В настоящее время проводятся все необходимые мероприятия для поиска и задержания сбежавших.

11:12 06.08.2021 «Прокуратура Московской области организовала проверку по факту побега из ИВС ОМВД России по городскому округу Истра пяти подсудимых», — говорится всообщениинадзорного ведомства в телеграмм-канале.

11:17 06.08.2021 В то время как одни занимаются поисками сбежвших и проводят проверку обстоятельств ЧП, УФСИН по Московской области определил зону ответственности бюрократическим крючкотворством. На официальном сайте ведомства размещено такое сообщение: «6 августа в ряде СМИ появилась информация о том, что из изолятора в Истре в Подмосковье сбежали пять особо опасных преступников. УФСИН России по Московской сообщает, что минувшей ночью побегов из следственных изоляторов Подмосковья не происходило. Ситуация в подведомственных учреждениях контролируемая и стабильная. Вместе с тем уведомляем, что следственных изоляторов (СИЗО) в городе Истра не расположено».

11:24 06.08.2021 На месте происшествия находится истринский городской прокурор Михаил Рузляев.

11:24 06.08.2021 ИВС в Истре находится при отделе полиции, по ночам там остаются дежурные полицейские.

11:26 06.08.2021 Известно, что Владимир Маругов был застрелен из арбалета в собственной бане в ноябре минувшего года. Как считают следователи, преступники ворвались в дом бизнесмена и, связав его жену, начали вымогать деньги, однако женщине удалось сбежать и вызвать полицию. Вместе с тем, когда правоохранители прибыли на место преступления Маругов уже был мертв и спустя некоторое время был задержан уроженец Средней Азии Александр Мавриди, которого также заподозрили в мошенничестве с недвижимостью одиноких пенсионеров, так как в ходе обыска в его квартире нашли пожилого мужчину, который был прикован наручниками к кровати.

11:27 06.08.2021 По данным следствия, 1 ноября 2020 года Александр Мавриди и Паша Ахмедов приобрели в Москве арбалет и в ночь на следующий день пробрались в баню в деревне Аносино, где на тот момент проводил время предприниматель Маругов со своей сожительницей. После убийства они скрылись. Мавриди был задержан в тот же день, ему предъявлено обвинение, он арестован. Ахмедову удалось скрыться, но он был задержан 17 ноября в Татарии. Также Мавриди с сообщниками на протяжении нескольких лет удерживали адвоката Алексея Завгороднего и вымогали у него недвижимость в Москве общей кадастровой стоимостью более 55 млн рублей, отмечает ТАСС.

11:28 06.08.2021 50.fsin.gov.ru

11:31 06.08.2021 УФСИН России по Московской области от 06.08.2021 09:04: «…минувшей ночью побегов из следственных изоляторов Подмосковья не происходило. Ситуация в подведомственных учреждениях контролируемая и стабильная». 50.fsin.gov.ru

11:34 06.08.2021 После побега пяти арестантов из изолятора временного содержания в подмосковной Истре возбуждено уголовное дело, сообщили 6 августа в пресс-службе главного следственного управления Следственного комитета РФ по Московской области. Об этом: СК возбудил дело после побега пяти арестантов из изолятора в Истре

11:35 06.08.2021 Следователем второго управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий неустановленными сотрудниками ИВС ОМВД России по г. Истре, приведшего к побегу пяти человек (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ).

11:35 06.08.2021 [Иван Шилов © ИА REGNUM]

11:36 06.08.2021 По данным следствия, 6 августа 2021 года из ИВС ОМВД России по г. Истра совершили побег из-под стражи пяти человек, которые с применением, предположительно, гаечного ключа открутили замки дверей, после чего убежали. Среди сбежавших Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве предпринимателя и лишении свободы столичного адвоката, а также четверо лиц, привлекаемых к уголовной ответственности за совершение кражи, сообщает СУ СКР по Московской области.

11:36 06.08.2021 На месте происшествия работают следователи и криминалисты ГСУ СК России по Московской области, проводятся осмотры и допросы.

11:36 06.08.2021 В настоящее время рассматривается вопрос об изъятии и передаче уголовного дела, возбужденного по факту побега из органов МВД в следственные органы ГСУ СК России по Московской области.

11:41 06.08.2021 Оружия при себе у сбежавших не было, при побеге никто не пострадал. На причастность к случившемуся проверяют одного из сотрудников изолятора — он мог допустить преступную халатность, при которой побег стал возможен.

11:52 06.08.2021 Убитый бизнесмен Владимир Маругов за несколько лет до трагедии был признан банкротом, а его активы или были ликвидированы, или находились в стадии ликвидации. Все факты и неизвестные подробности: Убийство в Подмосковье: неизвестные факты о погибшем «колбасном короле»

11:54 06.08.2021 ГУ МВД России по Московской области

11:55 06.08.2021 Полицейские заявили, что не заметили побег, несмотря на шум, а обнаружили пропажу подсудимых утром во время обхода. По данным источника ТАСС, сотрудники полиции могли поспособствовать побегу.

11:56 06.08.2021 Беглецов ищут в Подмосковье, Москве и в соседних регионах.

11:59 06.08.2021 Все пятеро беглецов являются уроженцами Молдавии. Мавриди перевели в полностью заполненную шестиместную камеру накнуне побега. Мавриди стал седьмым заключенным в камере.

11:59 06.08.2021 Цитата из видео Пять подсудимых сбежали из ИВС в подмосковной Истре. m24.ru

12:05 06.08.2021 Правоохранительные органы возбудили два уголовных дела: СКР — по факту превышения должностных полномочий сотрудниками изолятора, полиция — по факту самого побега.

12:06 06.08.2021 Сотрудниками подмосковной полиции осуществляется комплекс мероприятий, направленный на розыск и задержание лиц, совершивших побег из ИВС ОМВД по г.о. Истра. В настоящее время проводятся проверочные и поисковые мероприятия, направленные на обнаружение и задержание разыскиваемых. Выставлены дополнительные посты и заслоны на маршрутах и в местах наиболее вероятного движения и возможного появления разыскиваемых, сообщает ГУ МВД по Московской области.

12:08 06.08.2021 Цитата из видео. Пять подсудимых сбежали из ИВС в подмосковной Истре. m24.ru

12:08 06.08.2021 Личный состав органов внутренних дел Московской области ориентирован на розыск по приметам лиц, совершивших побег. Всем кто владеет информацией об обстоятельствах происшествия и нахождении сбежавших просьба сообщить по телефонам: 8−495−609−49−52, 8−495−609−49−53.

12:09 06.08.2021 Цитата из видео. Пять подсудимых сбежали из ИВС в подмосковной Истре. m24.ru

12:17 06.08.2021 Прокуратура Московской области организовала проверку по факту побега из ИВС ОМВД России по городскому округу Истра пяти подсудимых. В ходе проверки, проведение которой поручено Истринской городской прокуратуре, будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, а также дана оценка действиям ответственных должностных лиц. По поручению прокурора Московской области Сергея Забатурина на месте происшествия находится Истринский городской прокурор Михаил Рузляев.

12:41 06.08.2021

13:20 06.08.2021 Прокуратура организовала проверку по факту побега из изолятора временного содержания в Истре пяти подсудимых. epp.genproc.gov.ru

13:59 06.08.2021 В Истре работает специальная комиссия, которой предстоит выяснить, почему заключенные беспрепятственно покинули особо охраняемую территорию, и проверить, не вступал ли кто-то из сотрудников с ними в сговор.

14:00 06.08.2021 Если беглецов поймают, к их прежним статьям добавится еще одна — 313 УК России «Побег из мест лишения свободы, из-под стражи или ареста». За групповое преступление в этом случае полагается до пяти лет лишения свободы, отмечают РИА Новости.

14:01 06.08.2021 В последние годы в России было несколько массовых побегов заключенных. Так, в сентябре 2020-го в Дагестане из колонии строгого режима, сделав подкоп, сбежали шесть человек. На их поиски бросили спецназ, оперативников уголовного розыска и сотрудников ФСИН, напоминает издание. Спустя неделю беглецов, добравшихся к тому времени до Калмыкии, заметил пастух и позвонил в полицию. Осужденных задержали, доставили обратно в ИК. Двое из них отбывали наказание за убийство. В апреле 2019-го из тувинского изолятора временного содержания сбежали девять человек. Когда дежурный выводил двоих задержанных из камеры, они накинулись на охранника, ударили его ножом и придушили. Затем открыли двери других камер и выпустили еще семерых. Шестерых взяли в первый же день, остальных — в течение месяца.

14:01 06.08.2021 ОМВД России по г.о. Истра. истра.50.мвд.рф

14:06 06.08.2021 В отношении лиц, совершивших побег из изолятора временного содержания (ИВС) ОМВД России по городскому округу Истра возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 313 УК РФ («Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи»). Об этом 6 августа сообщается на сайте ГУ МВД по Московской области. Также руководство ГУ МВД России по Московской области принято решение провести служебную проверку. Устанавливаются обстоятельства побега заключенных из ИВС. Помимо этого, будет дана оценка действиям сотрудников полиции. Читайте также: МВД не исключает вины своих сотрудников в побеге из ИВС в Подмосковье

14:54 06.08.2021 Камера изолятора временного содержания в Истре. sledcom.ru

16:00 06.08.2021 Двух сотрудников изолятора временного содержания в подмосковном городе Истра задержали после побега пятерых подсудимых. Об этом сообщила 6 августа представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий. Подробности в материале: Два сотрудника ИВС в Истре задержаны после побега подсудимых

16:01 06.08.2021 Истра. (сс)Alaexis

16:21 06.08.2021 Двое сотрудников ИВС города Истра (Московская область) задержаны в связи с побегом пятерых подсудимых, сообщили 6 августа в пресс-службе регионального управления СКР. Об этом: После побега. Сотрудников ИВС в Истре подозревают в превышении полномочий

17:30 06.08.2021 Камера изолятора временного содержания в Истре. sledcom.ru.

19:31 06.08.2021 Следователи в изоляторе временного содержания в Истре. sledcom.ru

19:50 06.08.2021 Один миллион рублей обещан за помощь в розыске бежавшего из ИВС в городе Истра (Московская область) подсудимого Александра Мавриди, сообщили 6 августа в пресс-службе МВД РФ. Об этом: За помощь в розыске бежавшего из ИВС обещано вознаграждение

21:04 06.08.2021 Следователи на месте побега. sledcom.ru

21:56 06.08.2021 Мера пресечения в виде ареста на два месяца избрана судом в отношении двух задержанных сотрудников ИВС города Истра (Московская область) после побега пяти подсудимых, сообщили 6 августа в пресс-службе регионального управления СКР. Подробности в материале: Двух сотрудников ИВС Истры арестовали на два месяца

23:01 06.08.2021 Дверь в изоляторе временного содержания в Истре. sledcom.ru