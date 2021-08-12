Истра, Московская область, 12 августа, 2021, 11:02 — ИА Регнум. Следователи предъявили обвинение двум сотрудникам изолятора временного содержания (ИВС) в подмосковной Истре, откуда совершили побег пятеро арестантов. Об этом 12 августа сообщает пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета РФ по Подмосковью.

Cap.ru Новый изолятор

Полицейских подозревают в превышении должностных полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ).

По данным СК, один из дежурных умышленно отключил видеокамеры, которые вели запись в коридоре изолятора, а также те, что были направлены на помещение дежурной части. После чего оба сотрудника покинули пост и ушли спать.

«Кроме этого, дежурные оставили открытыми так называемые кормушки — двери камер для передачи продуктов питания, что позволило пяти обвиняемым, содержавшимся под стражей совершить побег», — рассказали в пресс-службе.

В Следственном комитете уточнили, что двое беглецов из пяти задержаны. В отношении арестантов также проводится расследование по (ч. 2 ст. 313 УК РФ), устанавливаются причины и условия случившегося, а также лица, которые способствовали побегу.