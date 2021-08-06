Истра, Московская область, 6 августа, 2021, 16:21 — ИА Регнум. Двое сотрудников ИВС города Истра (Московская область) задержаны в связи с побегом пятерых подсудимых, сообщили 6 августа в пресс-службе регионального управления СКР.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сотрудники изолятора

Следите за развитием событий в трансляции: «Пятеро подсудимых бежали из ИВС в подмосковной Истре — все новости»

В ИВС в ходе следственных действий изъяты журналы регистрации, изучаются должностные инструкции сотрудников изолятора.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пятеро подсудимых, в том числе обвиняемый в убийстве предпринимателя, совершили 6 августа побег из ИВС в Истре.