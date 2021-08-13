Истра, Московская область, 13 августа, 2021, 12:33 — ИА Регнум. В Подмосковье двое местных жителей задержаны по подозрению в пособничестве в совершении побега из изолятора временного содержания в Истре. Об этом 13 августа сообщается на сайте главного следственного управления Следственного комитета по Московской области.

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«Следователем второго управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело в отношении двух местных жителей, подозреваемых в пособничестве к совершению побега пяти человек из-под стражи (ч.5 ст.33 ч.2 ст.313 УК РФ)», — сказано в сообщении.

По версии следствия, после побега из изолятора пять заключенных 6 августа прибыли к своему знакомому в подмосковной Лобне. Мужчина передал им денежные средства, мобильный телефон и предметы бытового использования. Также подозреваемый разрешил на сутки остаться беглецам у него дома, чтобы их не могли задержать по горячим следам.

После этого, двое из сбежавших позвонили одному знакомому, который также оказал им содействие в побеге из-под стражи и перевез в квартиру, расположенную в подмосковном Подольске, где они находились до момента задержания.