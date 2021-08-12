Красногорск, 12 августа, 2021, 13:09 — ИА Регнум. Стражи порядка задержали третьего участника побега из изолятора временного содержания в Истре. Об этом 12 августа сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Константин Ерёмин ИА Красная Весна Арест

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«Ещё один участник побега сегодня явился в полицию городского округа Истра», — уточнила она.

В настоящее время он находится в следственном отделе, его допрашивает следователь ГСУ СК России по Московской области. по информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, задержанный — это не самый опасный из сбежавших преступников Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве «мясного короля» Владимира Маругова.

Розыск остальных двух беглецов продолжается.

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Как сообщало ИА REGNUM, пятеро подсудимых, в том числе обвиняемый в убийстве предпринимателя, совершили 6 августа побег из ИВС в подмосковной Истре. Ранее МВД сообщило о задержании двух подозреваемых. Денис Грозаву и Иван Цуркан прятались в съемной квартире в подмосковном Подольске. Арендаторы жилья были доставлены в отделение полиции. Им грозит обвинение в укрывании преступников.

Обнаружить беглецов помогли соседи, они опознали их по фотороботам.