Москва, 12 августа, 2021, 00:56 — ИА Регнум. Полиция задержала двоих заключённых, совершивших побег из изолятора временного содержания (ИВС) подмосковной Истры, сообщили 11 августа в пресс-службе МВД России.

Дарья Антонова ИА REGNUM За решеткой

«В результате проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий задержаны двое мужчин, совершивших 6 августа побег из ИВС ОМВД России по городскому округу Истра», — сказала официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Беглецов удалось взять на съемной квартире в Подольске. Вместе с ними там находились пара, которую подозревают в предоставлении укрытия фигурантам. Розыск других бежавших из ИВС продолжается.

Читайте также: Двух сотрудников ИВС Истры арестовали на два месяца

Ранее ИА REGNUM сообщало, что побег в Истре совершили пять человек. Они воспользовались запрещенным в изоляторе гаечным ключом, открутив им замки через оставленную открытой сотрудником изолятора дверцу для кормления. По факту инцидента ведётся расследование.