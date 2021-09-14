Москва, 14 сентября, 2021, 08:34 — ИА Регнум. Беглеца из изолятора временного содержания в Истре Александра Мавриди удалось задержать в магазине благодаря камерам видеонаблюдения и системе распознавания лиц. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

ROOKIE23 Задержание

Пять человек сбежали из истринского ИВС 6 августа, четверых задержали ранее. В бегах оставался Мавриди, которого обвиняют в убийстве владельца «Мясной империи» Владимира Маругова.

«Александр Мавриди был замечен в одном из магазинов на Дубравной улице. Благодаря камерам видеонаблюдения и системе распознавания лиц он был задержан правоохранительными органами», — сказал источник ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, официальный представитель МВД РоссииИрина Волк ранее проинформировала о задержании Мавриди и его попытке оказать активное сопротивление правоохранителям. Мужчину обезвредили. По факту побега подсудимых из ИВС ранее возбудили два уголовных дела, арестованы два сотрудника изолятора.

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