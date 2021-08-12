Москва, 12 августа, 2021, 09:17 — ИА Регнум. Сотрудники полиции задержали двоих беглецов из истринского изолятора, сообщили 11 августа в пресс-службе МВД РФ.

Pixabay.com В тюрьме

По данным ведомства, Денис Грозаву и Иван Цуркан, подозреваемые в краже, прятались в съемной квартире в подмосковном Подольске.

Арендаторы жилья (мужчина и женщина) доставлены в отделение полиции. Им грозит обвинение в укрывании преступников.

Обнаружить беглецов помогли соседи, они опознали их по фотороботам.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пятеро подсудимых, в том числе обвиняемый в убийстве предпринимателя, совершили 6 августа побег из ИВС в Истре. Среди беглецов — обвиняемый в убийстве Александр Мавриди.

В связи с побегом пятерых подсудимых двое сотрудников ИВС города Истра задержаны.

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