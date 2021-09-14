Москва, 14 сентября, 2021, 09:24 — ИА Регнум. Задержанный послед побега из ИВС в подмосковной Истре Александр Мавриди допрошен следователем. Об этом 14 сентября сообщает официальный сайт СК РФ.

Надевают наручники

Мужчине предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 313 УК РФ («Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи»).

По данным СК, из рюкзака Мавриди было изъято 3 тыс. долларов, 1350 евро и 70 тыс. рублей. Задержанный рассказал на допросе об обстоятельствах подготовки к побегу. Он сообщил, что скрывался в заброшенных строениях в Москве и Подмосковье.

Как сообщало ИА REGNUM, СК показал видео с задержанным после побега Александром Мавриди.