Москва, 14 сентября, 2021, 09:10 — ИА Регнум. Следственный комитет РФ опубликовал видео с задержанным после побега из ИВС в подмосковной Истре Александром Мавриди.

Надевают наручники

Мужчина оказался последним из пяти беглецов, сбежавших из-под стражи. Уточняется, что его задержали в Москве в результате следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий в районе Митино.

На кадрах задержанный отвечает на вопросы следователей. Он рассказывает, что его зовут Мавриди Александр Николаевич, а причина задержания — побег из ИВС в Истре.

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Как сообщало ИА REGNUM, трое участников побега ранее были задержаны правоохранительными органами, ещё один, четвёртый, сдался сам.