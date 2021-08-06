Истра, Московская область, 6 августа, 2021, 14:06 — ИА Регнум. В отношении лиц, совершивших побег из изолятора временного содержания (ИВС) ОМВД России по городскому округу Истра возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 313 УК РФ («Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи»). Об этом 6 августа сообщается на сайте ГУ МВД по Московской области.

Цитата из х/ф «Побег из Шоушенка». Реж. Фрэнк Дарабонт. 1994. США После побега

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Также руководство ГУ МВД России по Московской области принято решение провести служебную проверку. Устанавливаются обстоятельства побега заключенных из ИВС. Помимо этого, будет дана оценка действиям сотрудников полиции.

«В случае установления вины полицейских, они понесут наказание в установленном законом порядке», — сказано в сообщении.

Ранее уголовное дело о превышении должностных полномочий возбудили в СК.