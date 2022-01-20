Наводнения в Крыму в июне 2021 года
В Крыму после наводнений помощь получили почти четыре тысячи человек
Почти три тысячи жителей Крыма, пострадавших в результате наводнений в июне-июле 2021 года, получили материальную помощь, сообщили 20 января в пресс-службе правительства регионе Сумма материальной помощи составляет 10 тыс. рублей на каждого пострадавшего человека, также 50 тыс. рублей за частично...
20 января 2022
В Керчи пострадавшим при наводнении «забыли» выплатить помощь
Более 200 жителей Керчи, пострадавшие в результате летнего наводнения, получили материальную помощь лишь после вмешательства прокуратуры, об этом сообщили в надзорном ведомстве. Нарушения были выявлены в ходе проверки, было установлено, что из 257 жителей Керчи, признанных пострадавшими от...
17 января 2022
Обильные осадки обеспечили Ялту водой на целый год – мэр
Обильные осадки обеспечили Ялту запасом воды на весь 2022 год. Об этом в соцсетях 27 декабря написала глава администрации города Янина Павленко. «Осенне-зимние осадки продолжают пополнять водные запасы Большой Ялты. И если в прошлом декабре с тревогой встречали новый год, и с еще большей — ждали...
27 декабря 2021
В Крыму начинают выплаты предпринимателям, пострадавшим от наводнений
Выплаты представителям малого и среднего предпринимательства, пострадавшим в результате летних наводнений в Республике Крым, начнутся с 15 декабря. ОБ этом в соцсетях написал глава Крыма Сергей Аксёнов. «К сожалению, процедура немного затянулась, процесс требовал определенных согласований. Однако...
13 декабря 2021
Крым получит компенсацию за повреждённые паводком объекты ТЭК
Компенсации из федерального бюджета за аварийно-восстановительные работы будут выплачены организациям топливно-энергетического комплекса Крыма, чьи объекты пострадали во время паводков 2021 года, об этом сообщила пресс-служба правительства России. Распоряжение, подписанное премьер-министром...
2 декабря 2021
В Крыму начнут выплаты предпринимателям, пострадавшим от летних паводков
Выплаты представителям бизнеса, пострадавшим от паводков в Крыму летом 2021 года, начнут производить с 10 декабря. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона 25 ноября. На эти цели правительство РФ направило региону более 352 млн рублей. «Что касается представителей бизнеса, которые...
25 ноября 2021
В Ялте найдено тело женщины, погибшей при наводнении в июне
Тело женщины, числящейся пропавшей без вести после наводнения в июне, обнаружено в Ялте при работах по расчистке русла реки. Об этом в соцсетях сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко. «С болью в сердце сообщаю, что в Ялте при расчистке русла реки найдено тело женщины. Все меньше сомнений...
15 ноября 2021
Крым получит почти 125 млн рублей на восстановление школ после паводков
Бюджетные ассигнования в сумме 124 379,7 тыс. рублей из резервного фонда правительства Российской Федерации получит Республика Крым на капитальный ремонт зданий 16 образовательных организаций, пострадавших в период летних паводков. Это следует из распоряжения правительства России, опубликованном 29...
29 октября 2021
В Крыму начинаются выплаты потерявшим имущество при наводнениях
Выплаты гражданам, чье имущество пострадало или было утеряно в результате летних наводнений в Крыму, начинаются с 23 сентября, об этом в соцсетях написал глава Республики Крым Сергей Аксёнов. «Выплаты в размере 6 тысяч рублей за 1 квадратный метр общей площади могут получить граждане, по...
22 сентября 2021
Правительство РФ выделило деньги для пострадавших при наводнениях в Крыму
В Республике Крым с 22 сентября начинают выплаты жителям, пострадавшим в результате летних наводнений, об этом в соцсетях сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов 17 сентября. Он сообщил, что подписано соответствующее распоряжение Правительства Российской Федерации. «Это касается выплат в размере 6 тысяч...
17 сентября 2021
В Крыму осенью приступят к расчистке русел рек
С сентября начнутся работы по расчистке русел рек, а также другие противопаводковые мероприятия в Крыму. Об этом 8 сентября в эфире телеканала «Миллет» сказал глава Крыма Сергей Аксёнов. «На расчистку русла реки Мелек-Чесме в городе Керчи уже выделен 31 миллион рублей, работы идут. Общий объем...
9 сентября 2021
На выплаты пострадавшим от наводнений в Крыму выделено 230 млн рублей
На выплаты жителям Республики Крым, пострадавшим от наводнений, из резервного фонда региона выделено 230 млн рублей. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов в прямом эфире телеканала «Миллет» 8 сентября. «В общей сложности выплаты по 10, 50 и 100 тысяч рублей получили 2 617 человек. Так, 230...
9 сентября 2021
В Крыму пострадавшим от наводнения заплатят за каждый метр
Жителя Крыма, пострадавшим от наводнений, заплатят по шесть тысяч рублей за квадратный метр поврежденного жилья. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов 2 сентября на совещании по проблемам жилищно-коммунального хозяйства регионе. Следите за развитием событий в трансляции: «Природные бедствия в...
2 сентября 2021
Под Керчью построили дамбу против подтоплений
Дамбу, которая позволит минимизировать негативные последствия паводков, построена в селе Бондаренково под Керчью в Республике Крым. Об этом сообщили 27 августа в пресс-службе правительства Крыма. «Для недопущения последующих подтоплений возведена дамба, которая позволит исключить большой приток...
27 августа 2021
Крым получит 930 млн на восстановление пострадавших от наводнений дворов
Республике Крым будет выделено дополнительно 930 млн рублей на восстановление дворов после летних наводнений. Об этом 26 августа на совещании о ходе реализации инфраструктурных проектов сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов. Следите за развитием событий в трансляции: «Природные бедствия в России и...
26 августа 2021
Общественный транспорт Керчи экстренно изменил маршруты из-за наводнения
Общественный транспорт в Керчи (Крым) сменил маршруты в центре города из-за наводнения, сообщили 13 августа в пресс-службе администрации города. Следите за развитием событий в трансляции: «Природные аномалии в России и мире — все новости» Центральные улицы Керчи перекрыты из-за подтопления, поэтому...
13 августа 2021
Жителей подтопленных районов Керчи эвакуируют
Работа по ликвидации последствий подтопления ведётся в Крыму, сообщили 13 августа в пресс-службе регионального управления МЧС РФ. Следите за развитием событий в трансляции: «Природные аномалии в России и мире — все новости» В городе Керчь развёрнута работа межведомственного оперативного штаба: 26...
13 августа 2021
Крыму и Кубани прогнозируют «библейский потоп»
Плохая погода ожидается в Крыму и Тамани (Краснодарский край), написал 12 августа ведущий сотрудник центра «Фобос» Евгений Тишковец в Instagram: «Библейский потоп надвигается на восток Крыма и Тамань!» https://www.instagram.com/p/CSedouXtpo4/ Следите за развитием событий в трансляции: «Природные...
12 августа 2021
Более 400 млн рублей выплачено после наводнений в Крыму и на Кубани
Более 400 млн рублей выплачено жителям Республики Крым и Краснодарского края, пострадавшим от наводнений в этих регионах в июне и в июле. Об этом сообщили 5 августа в пресс-службе Генеральной прокуратуры. Как уточняется, осадки и последовавшие наводнения в городах Сочи, Славянске-на-Кубани и...
5 августа 2021
В Ялте после наводнения отремонтируют 62 двора
Ремонт 62 дворов, пострадавших после наводнения, запланировали провести власти Ялты. Об этом 4 августа в соцсетях написала глава администрации города Янина Павленко. На проектирование ремонта из бюджета города будет выделено 34 млн рублей, на проведение самого ремонта городские власти рассчитывают...
4 августа 2021