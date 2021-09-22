Симферополь, 22 сентября, 2021, 15:41 — ИА Регнум. Выплаты гражданам, чье имущество пострадало или было утеряно в результате летних наводнений в Крыму, начинаются с 23 сентября, об этом в соцсетях написал глава Республики Крым Сергей Аксёнов.

Александр Полегенько ИА REGNUM Ялта, район Васильевка, после наводнения

«Выплаты в размере 6 тысяч рублей за 1 квадратный метр общей площади могут получить граждане, по пострадавшему имуществу которых были составлены акты муниципальными комиссиями и включены в сводный список, направленный в федеральные органы власти. Если квартира находится в долевой собственности, должен обратиться каждый собственник долевой площади. Если граждане не перерегистрировали свои жилые помещения, в МФЦ и Госкомрегистре будут открыты «зеленые коридоры», где в ускоренном порядке примут документы и в течение 1−2 дней проведут необходимую процедуру», — написал глава Крыма.

Всего в результате наводнений на территории Крыма пострадало 515 домовладений, из федерального бюджета региону выделена субсидия в 196 млн рублей. Глава Крыма подчеркнул, что субсидия целевая — если до 15 декабря ремонт в жилище проведен не будет, их придется вернуть. Тем же крымчанам. которые уже сделали ремонт за свой счет, нужно подтвердить приобретение строительных материалов и иные затраты.

Также начинаются выплаты жителям, потерявшим жильё. Всего в регионе из-за наводнений было уничтожено 33 жилых помещения.

«Выплата по ним составляет в соответствии с федеральным законодательством 55 тыс. 506 рублей за 1 квадратный метр. С учетом того, что за эту сумму невозможно купить квадратный метр нового жилья, принято решение о выделении 92 млн рублей из республиканского бюджета на доплату, чтобы люди смогли приобрести достойное жилье взамен утраченного. Планируется, что до 15 декабря граждане должны будут приобрести жилье», — написал Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2021 года Крым пережил сразу несколько серьёзных наводнений, больше всего пострадали Керчь и Ялта.