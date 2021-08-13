Керчь, Крым, 13 августа, 2021, 17:13 — ИА Регнум. Общественный транспорт в Керчи (Крым) сменил маршруты в центре города из-за наводнения, сообщили 13 августа в пресс-службе администрации города.

Александр Полегенько ИА REGNUM Затопленные улицы Керчи

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Центральные улицы Керчи перекрыты из-за подтопления, поэтому ряд маршрутов движения общественного транспорта изменился: