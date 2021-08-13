Общественный транспорт Керчи экстренно изменил маршруты из-за наводнения
Керчь, Крым, 13 августа, 2021, 17:13 — ИА Регнум. Общественный транспорт в Керчи (Крым) сменил маршруты в центре города из-за наводнения, сообщили 13 августа в пресс-службе администрации города.
Александр Полегенько ИА REGNUM
Затопленные улицы Керчи
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Центральные улицы Керчи перекрыты из-за подтопления, поэтому ряд маршрутов движения общественного транспорта изменился:
- Маршрут № 6 «СП МИС — Мичурино». Маршрут теперь такой: в одну сторону СП МИС — Автовокзал — РЗ — улица Карла Маркса — улица Пирогова — улица Чкалова — улица Годыны — Вокзальное шоссе — Мичурино; в обратную сторону Мичурино — Вокзальное шоссе — улица Годыны — улица Чкалова — улица Пирогова — улица Карла Маркса — СРЗ — Автовозал — СРЗ и далее по маршруту;
- Маршрут № 2 «Завод Стеклотарный — улица Пушкина». На Пушкина движение через улицу Сергея Борзенко — улицу Шлагбаумскую — улицу Пирогова — улицу Чкалова — улицу Пушкина, обратно — по такому же направлению. До Стеклотарного следует по обычной схеме движения.
- Маршрут № 23 «Автовокзал — Моррыбпорт» осуществляет движение: Автовокзал — улица Еременко — СРЗ — улица Карла Маркса — улица Пирогова и далее по маршруту. Обратно в таком же направлении.
- Маршруты № 7 «Автовокзал — 450 квартал», № 24 «Еникале — ж/д Вокзал», № 35 «ГУП КМЗ — ж/д Вокзал»: улица Еременко — СРЗ — улица Карла Маркса — улица Пирогова — улица Чкалова — улица Годыны — Вокзальное шоссе и далее по маршрутам следования. Обратно — в таком же направлении.