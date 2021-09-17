Симферополь, 17 сентября, 2021, 15:35 — ИА Регнум. В Республике Крым с 22 сентября начинают выплаты жителям, пострадавшим в результате летних наводнений, об этом в соцсетях сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов 17 сентября. Он сообщил, что подписано соответствующее распоряжение Правительства Российской Федерации.

Александр Полегенько ИА REGNUM Затопленные улицы Керчи

«Это касается выплат в размере 6 тысяч рублей за 1 квадратный метр жилых помещений, поврежденных в результате ЧС в июне — июле 2021 года. Также за счет данных средств и средств бюджета республики будут выплачены компенсации гражданам за утраченное (аварийное) жилье в Ялте, Керчи, Ленинском и Бахчисарайском районах», — написал Аксёнов.

Он поблагодарил за решение председателя Правительства РФ Михаила Мишустина и уточнил, что выплаты в регионе начнутся с 22 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году в Крыму произошло несколько крупных наводнений. Больше всего пострадали Керчь, в которой несколько раз из берегов выходила река Мелек-Чесме, а также Ялта.