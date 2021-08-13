Керчь, Крым, 13 августа, 2021, 17:01 — ИА Регнум. Работа по ликвидации последствий подтопления ведётся в Крыму, сообщили 13 августа в пресс-службе регионального управления МЧС РФ.

Александр Полегенько ИА REGNUM Затопленные улицы Керчи

Следите за развитием событий в трансляции: «Природные аномалии в России и мире — все новости»

В городе Керчь развёрнута работа межведомственного оперативного штаба: 26 пунктов временного размещения вместимостью 8410 человек готовится к приёму эвакуированных из подтопленных районов.

Десять человек, в том числе четыре ребёнка, уже размещены в одном из них в детской школе искусств. Ситуация находится на особом контроле Главного управления МЧС РФ по Крыму.

Добавим, что в Керчи эвакуируют автомобили, оказавшиеся в воде. В городе подтоплен стадион им. 50-летия Октября, улица Сергея Борзенко.