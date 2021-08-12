Москва, 12 августа, 2021, 19:49 — ИА Регнум. Плохая погода ожидается в Крыму и Тамани (Краснодарский край), написал 12 августа ведущий сотрудник центра «Фобос» Евгений Тишковец в Instagram:

Федор Васильев. В Крыму после дождя». 1871–1873

«Библейский потоп надвигается на восток Крыма и Тамань!»

https://www.instagram.com/p/CSedouXtpo4/

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Ранее МЧС по Крыму опубликовало штормовое предупреждение на 12, 13 и 14 августа. До конца суток 12 августа, в течение суток 13 августа и ночью 14 в Крыму ожидаются очень сильные дожди (более 50 мм), грозы, крупный град, шквал 20−25 м/с.

Кроме того, в течение суток 13 августа по Керченскому проливу, на Чёрном море в районе Феодосия-Анапа и по западной половине Азовского моря ожидается усиление северного ветра 12−17 м/с, высота волн 1,3−2 м, местами при грозах шквалы 21−26 м/с, местами очень сильный дождь с ухудшением видимости 500 м — 1 км.