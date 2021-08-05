Москва, 5 августа, 2021, 11:59 — ИА Регнум. Более 400 млн рублей выплачено жителям Республики Крым и Краснодарского края, пострадавшим от наводнений в этих регионах в июне и в июле. Об этом сообщили 5 августа в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

Александр Полегенько ИА REGNUM Центр Ялты после наводнения

Как уточняется, осадки и последовавшие наводнения в городах Сочи, Славянске-на-Кубани и Горячем Ключе, Туапсинском и Северском районах Краснодарского края привели к гибели 11 человек, было подтоплено более 2,1 тыс. домовладений. На данный момент компенсационные выплаты на сумму 250 млн руб. получили более 4,5 тыс. человек.

«В отдельных случаях прокуроры вынуждены были защищать права лиц указанной категории в судебном порядке», — сообщили в прокуратуре.

В Крыму после наводнений в Керчи, Ялты, сёл Новоотрадное и Приозерное Ленинского района, а также Бахчисарайском районе выплаты получили 2,4 тыс. человек, распределено 167 млн рублей. Еще более 2 млн выплачено 40 пострадавшим от последствий непогоды в Севастополе.

Как сообщало ИА REGNUM, 17−18 июня из-за сильных ливней и последовавшего выхода из берегов местных рек под воду ушли города Керчь и Ялта, последствия устраняют до сих пор. 3 июля сильные дожди обрушились на Бахчисарайский район, а 5 июля после дождей наводнения произошли в пяти муниципалитетах Кубани.