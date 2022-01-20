Симферополь, 20 января, 2022, 12:05 — ИА Регнум. Почти три тысячи жителей Крыма, пострадавших в результате наводнений в июне-июле 2021 года, получили материальную помощь, сообщили 20 января в пресс-службе правительства регионе

Александр Полегенько ИА REGNUM Затопленные улицы Керчи

Сумма материальной помощи составляет 10 тыс. рублей на каждого пострадавшего человека, также 50 тыс. рублей за частично утраченное имущество первой необходимости из расчета на одного человека и 100 тыс. рублей за полностью утраченное имущество первой необходимости из расчета на одного человека.

В 2021 году материальную помощь на общую сумму в 202,41 млн рублей получили 2 936 человек — жителей Керчи, Ялты, Ленинского, Кировского, Советского и Бахчисарайского районов. Помимо материальной помощи, также были выплачены пособия в связи с гибелью члена семьи — его получили два человека, по миллиону рублей. Трём жителям выплачено в общей сложности 800 тыс. в связи с получением вреда здоровью. Кроме того, 100,7 млн рублей выплачено жителям для капремонта домов, повреждённых стихией. 23,9 млн рублей выплачены в связи с полной утратой жилья.

Также 925 крымчан также получили выплаты в связи с наводнениями в августе 2021 года, выплачено более 40 млн рублей.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, прокуратура выявила нарушения при назначении выплат жителям Керчи, пострадавшим при наводнении. В результате более чем 200 пострадавшим выплаты на 68 млн рублей были произведены после вмешательства надзорного ведомства.