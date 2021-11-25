Симферополь, 25 ноября, 2021, 13:02 — ИА Регнум. Выплаты представителям бизнеса, пострадавшим от паводков в Крыму летом 2021 года, начнут производить с 10 декабря. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона 25 ноября. На эти цели правительство РФ направило региону более 352 млн рублей.

Александр Полегенько ИА REGNUM Затопленные улицы Керчи

«Что касается представителей бизнеса, которые пострадали от ЧС, связанной с затоплением в городах Ялта и Керчь, уже подписаны соответствующие постановления председателем правительства России Михаилом Владимировичем Мишустиным. Деньги, выделенные Республике Крым, будут доведены буквально в ближайшие дни. Выплаты пострадавшим от ЧС представителям бизнеса включают в себя 6 тысяч рублей за квадратный метр на ремонт помещений и компенсацию арендной платы за 3 месяца», — сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов на совещании по проблемным вопросам жилищно-коммунального хозяйства РК.

Также региону выделены средства на восстановление инфраструктуры учреждений здравоохранения и образования, на 2022 год запланирован ремонт кровель жилых домов.

Как сообщало ИА REGNUM, наводнения из-за сильных дождей произошли в Крыму в июне и августе 2021 года, особенно пострадали Керчь и Ялта. По данным правительства Крыма, от паводков пострадало 542 субъекта предпринимательства.