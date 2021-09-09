Симферополь, 9 сентября, 2021, 10:30 — ИА Регнум. На выплаты жителям Республики Крым, пострадавшим от наводнений, из резервного фонда региона выделено 230 млн рублей. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов в прямом эфире телеканала «Миллет» 8 сентября.

Александр Полегенько ИА REGNUM Затопленные улицы Керчи

«В общей сложности выплаты по 10, 50 и 100 тысяч рублей получили 2 617 человек. Так, 230 миллионов рублей было потрачено из резервного фонда Республики Крым и 202 миллиона из благотворительных фондов. Были осуществлены компенсационные выплаты за пострадавшие во время первой и второй волны ЧС автомобили», — сказал Аксёнов.

«Из республиканского бюджета дополнительно будет выделено 92 миллиона рублей, не считая федеральных выплат. В ближайшее время ожидаем выход постановления Правительства Российской Федерации. При этом вице-премьер Марат Шакирзянович Хуснуллин подтвердил, что порядок по выплате шести тысяч рублей за квадратный метр на ремонт подтопленных помещений будет согласован в скором времени», — добавил глава Крыма.

В 2021 году региону на восстановление инфраструктуры, в том числе, ремонт кровель, из федерального бюджета будет выделено около 500 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2021 года Крым пережил несколько крупных наводнений. Больше всего пострадали Ялта и Керчь.