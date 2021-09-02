Симферополь, 2 сентября, 2021, 11:42 — ИА Регнум. Жителя Крыма, пострадавшим от наводнений, заплатят по шесть тысяч рублей за квадратный метр поврежденного жилья. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов 2 сентября на совещании по проблемам жилищно-коммунального хозяйства регионе.

Александр Полегенько ИА REGNUM Затопленные улицы Керчи

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«Решение о выплате по поручению Президента 6 тысяч рублей за квадратный метр пострадавшим от подтопления согласовано с федеральным Правительством. Выплаты должны начаться на следующей неделе», — сказал Аксёнов.

Также, уточнил глава Крыма, на согласовании в Минфине находится размер выплат предпринимателям, потерпевшим убытки из-за наводнения.

Как сообщало ИА REGNUM, несколько летних наводнений нанесли огромный ущерб жителям и гостям Крыма. Особенно пострадали Керчь и Ялта.