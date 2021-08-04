Ялта, Крым, 4 августа, 2021, 09:35 — ИА Регнум. Ремонт 62 дворов, пострадавших после наводнения, запланировали провести власти Ялты. Об этом 4 августа в соцсетях написала глава администрации города Янина Павленко.

Александр Полегенько ИА REGNUM Ялта после наводнения, улица Кривошты

На проектирование ремонта из бюджета города будет выделено 34 млн рублей, на проведение самого ремонта городские власти рассчитывают получить финансирование из федерального бюджета.

«Процесс не будет быстрым. Ремонт ориентировочно на 2022 год. Но мы уже движемся! Список дворов определен комиссионно — нашими специалистами, а также министерства строительства и архитектуры, инвестиционно-строительного управления, минЖКХ, управляющих компаний, депутатами», — написала Павленко.

В список вошли дома, расположенные на улицах Бирюкова, Вергасова, Горького, Григорьева, Киевской, Кирова, Красных Партизан, Кривошты, Ломоносова, Сеченова, Тимирязева, Халтурина, Пионерской, Фурмана, Боткинской, Прибрежной, Строителей, Западной (Алупка), Горной (пгт Восход), Н. Тамарлы, Школьной (пгт Гаспра), Шайна (пгт Голубой залив), улице Южной и переулке Предгорный (пгт Кореиз,), Парковое шоссе (пгт Парковое), улице Голубая (пгт Симеиз).

Как сообщало ИА REGNUM, 18 июня 2021 года из-за сильных ливней в Ялте произошло наводнение — более 50 человек получили травмы, жители лишились жилья, десятки автомобилей смыло потоками воды.