Симферополь, 13 декабря, 2021, 15:41 — ИА Регнум. Выплаты представителям малого и среднего предпринимательства, пострадавшим в результате летних наводнений в Республике Крым, начнутся с 15 декабря. ОБ этом в соцсетях написал глава Крыма Сергей Аксёнов.

Александр Полегенько ИА REGNUM Ялта, улица Рузвельта

«К сожалению, процедура немного затянулась, процесс требовал определенных согласований. Однако на данный момент вопрос решен. Так, поручение президента выполнено, и правительство Российской Федерации выделило финансовую помощь в республиканский бюджет объемом более 355 млн рублей», — уточнил Аксёнов.

Всего предпринимателями подано около 400 заявок — 248 заявок от города Керчи и более 150 заявок от города Ялты. Выплаты будут производиться на проведение ремонта нежилых помещений, зданий, сооружений из расчета не более 6 тысяч рублей за 1 кв. м, также бизнесу компенсируют арендную плату за три месяца. Завершить выплаты планируется 24 декабря.

«Также денежные выплаты получит категория граждан, пострадавшая от ЧС на рынках и нестационарных торговых объектах. Общее количество подобных заявок уже сейчас насчитывает более 600 по Керчи и Ялте», — уточнил Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2021 года сильное наводнение произошло в Керчи, а затем и в Ялте — пострадали сотни домовладений, были смыты десятки машин.