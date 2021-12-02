Москва, 2 декабря, 2021, 09:13 — ИА Регнум. Компенсации из федерального бюджета за аварийно-восстановительные работы будут выплачены организациям топливно-энергетического комплекса Крыма, чьи объекты пострадали во время паводков 2021 года, об этом сообщила пресс-служба правительства России. Распоряжение, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, размещено на сайте правительства 2 декабря.

Александр Полегенько ИА REGNUM Затопленные улицы Керчи

«Выделить в 2021 году Минэнерго России на предоставление иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету Республики Крым в целях возмещения расходов организаций, произведенных в связи с выполнением мероприятий по проведению аварийно-восстановительных работ на объектах сферы топливноэнергетического комплекса Республики Крым, попавших в зону чрезвычайной ситуации, сложившейся на территории Республики Крым в результате обильного выпадения осадков и подтопления территорий, бюджетные ассигнования в размере 58 900 тыс. рублей из резервного фонда правительства Российской Федерации», — говорится в документе.

Речь идёт о выплате компенсации двум государственным унитарным предприятиям Республики Крым, осуществляющим деятельность в сфере электро‑ и газоснабжения.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2021 года несколько районов Крыма пострадали от крупных наводнений — жители лишились жилья, автомобилей, пострадали объекты предпринимательства, были размыты дороги.