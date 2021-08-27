Керчь, Крым, 27 августа, 2021, 16:48 — ИА Регнум. Дамбу, которая позволит минимизировать негативные последствия паводков, построена в селе Бондаренково под Керчью в Республике Крым. Об этом сообщили 27 августа в пресс-службе правительства Крыма.

Александр Полегенько ИА REGNUM Затопленные улицы Керчи

«Для недопущения последующих подтоплений возведена дамба, которая позволит исключить большой приток дождевой воды в реку Булганак и минимизировать негативные последствия, защитить жизнь и имущество людей. Ожидаем, что в Керчи и Ленинском районе таких серьезных подтоплений больше не будет», — прокомментировал премьер-министр Крыма Юрий Гоцанюк, осмотревший сооружение.

Длина дамбы составляет около 45 метров, ширина по основанию — восемь метров, на гребне — четыре метра. Сооружение было возведено в кратчайшие сроки. Также в Крыму ведутся работы по расчистке русла реки Булганак, начаты подготовительные работы по очистке реки Мелек-Чесме от камыша и ила.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне и в августе из-за сильных ливней произошло подтопление в Керчи и окрестностях города.