Керчь, Крым, 17 января, 2022, 12:53 — ИА Регнум. Более 200 жителей Керчи, пострадавшие в результате летнего наводнения, получили материальную помощь лишь после вмешательства прокуратуры, об этом сообщили в надзорном ведомстве.

Александр Полегенько ИА REGNUM Затопленные улицы Керчи

Нарушения были выявлены в ходе проверки, было установлено, что из 257 жителей Керчи, признанных пострадавшими от наводнения, своевременно выплата материальной помощи была произведена только 23 гражданам.

Прокурор внес главе администрации Керчи представление, которое было удовлетворено. На данный момент пострадавшим гражданам выплачена материальная и финансовая помощь на общую сумму порядка 68 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2021 года Крым пережил несколько крупных наводнений. Керчь оказалась в числе наиболее пострадавших от «большой воды» муниципалитетов.