Симферополь, 9 сентября, 2021, 11:05 — ИА Регнум. С сентября начнутся работы по расчистке русел рек, а также другие противопаводковые мероприятия в Крыму. Об этом 8 сентября в эфире телеканала «Миллет» сказал глава Крыма Сергей Аксёнов.

Александр Полегенько ИА REGNUM Затопленные улицы города Керчи

«На расчистку русла реки Мелек-Чесме в городе Керчи уже выделен 31 миллион рублей, работы идут. Общий объем противопаводковых мероприятий еще рассчитывается и согласовывается с федеральным центром. До 1 октября закончим эту работу и после приступим к реализации», — пояснил Аксёнов.

Глава Крыма также призвал глав администраций муниципалитетов лично контролировать состояние ливневой канализации.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году в Крыму произошло несколько крупных наводнений. Больше всего пострадали Керчь, в которой несколько раз из берегов выходила река Мелек-Чесме, а также Ялта. На ликвидацию последствий выделены сотни миллионов рублей.