Симферополь, 26 августа, 2021, 12:52 — ИА Регнум. Республике Крым будет выделено дополнительно 930 млн рублей на восстановление дворов после летних наводнений. Об этом 26 августа на совещании о ходе реализации инфраструктурных проектов сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.

Александр Полегенько ИА REGNUM Затопленные улицы Керчи

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«Я докладывал главе государства по придомовым территориям, которые были подтоплены в Керчи и Ялте. Глава принял решение и дополнительно выделил нам 930 миллионов рублей. В сентябре будем приступать к работам», — сообщил Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, этим летом Крым пережил несколько крупных наводнений. Больше всего пострадали Керчь и Ялта.