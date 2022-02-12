Летние Олимпийские игры в Токио — 2021
Конькобежец из Китая Гао Тинъюй победил на дистанции 500 м на Олимпиаде
Китайский конькобежец Гао Тинъюй стал победителем на дистанции 500 м на Олимпиаде в Пекине. Об этом 12 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM. Победный результат китайского спортсмена составил 34,32 секунды, что стало новым олимпийским рекордом. Второе место занял представитель Южной Кореи Чха...
12 февраля 2022
Спортсмены Бацарашкина и Кузюков стали почётными гражданами Омска
Олимпийская чемпионка Виталина Бацарашкина и параолимпийский чемпион Александр Кузюков стали почётными гражданами города Омска. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии. 15 декабря в Омске прошло очередное заседание горсовета. Одним из пунктов повестки было предложение о присвоении двум спортсменам...
15 декабря 2021
На зрителях Олимпийских игр в Токио сэкономили 1,3 млрд
Организаторы Олимпиады и Паралимпиады в Токио летом 2021 года сэкономили 150 млрд иен ($1,3 млрд) из выделенного на проведение состязаний бюджета благодаря отсутствию на трибунах зрителей. Об этом 3 декабря сообщает газета Yomiuri. Решение провести Игры без допуска зрителей было принято из-за...
3 декабря 2021
Олимпийская чемпионка Бацарашкина станет почётным гражданином Омска
Чемпионы Олимпийских и Параолимпийских игр в Токио Виталина Бацарашкина и Александр Кузюков станут почётными гражданами Омска. Об этом ИА REGNUM сообщили 24 ноября в правительстве Омской области. Виталина Бацарашкина — заслуженный мастер спорта. В Токио в 2021 году она завоевала два олимпийских...
24 ноября 2021
«Доказала завистникам, что она лидер» — сети о чемпионке Дине Авериной
Победа гражданки России Дины Авериной, ставшей 18-кратной чемпионкой мира по художественной гимнастике, чей результат побил рекорд соотечественницы Евгении Канаевой по количеству золотых медалей мировых первенств, вызвал реакцию среди пользователей интернета. Граждане оставили свои комментарии 30...
31 октября 2021
В Японии передумали разбирать олимпийскую легкоатлетическую трассу
Легкоатлетическая трасса Японского национального стадиона будет сохранена по решению правительства страны, сообщает 28 октября ИА Красная Весна со ссылкой на агентство Kyodo News. Ранее японское правительство планировало разобрать эту трассу после завершения Олимпийских игр в Токио, чтобы сделать...
28 октября 2021
В Брянске чествовали спортсменов-олимпийцев
С участниками XXXII летних Олимпийских и XVI Параолимпийских игр в Токио, представлявших Брянскую область, встретился 14 октября губернатор Александр Богомаз, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона. Две бронзовые медали в беге на 100 и на 200 метров завоевал параолимпиец Артём...
15 октября 2021
Саратовским участникам Олимпийских игр выплатят по 100 тыс. рублей
Саратовским спортсменам, принимавшим участие в летних Олимпийских играх в Токио, выплатят по 100 тыс. рублей. Соответствующее постановление подписал председатель регионального правительства Роман Бусаргин. Для получения выплат спортсмены до 15 ноября должны подать документы в областное министерство...
14 октября 2021
Президент Кубы встретился с олимпийцами страны
Президент Кубы Мигель Диас-Канель призвал представителей спорта Кубы использовать инструменты науки и инноваций, чтобы вновь занять лидирующие места в спортивной области. Об этом он заявил на встрече со спортсменами, тренерами и представителями спортивного сектора во Дворце революции, где...
8 октября 2021
«Обычный хайп!» — депутат Рады Жан Беленюк продает олимпийское золото Токио
Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе и по совместительству депутат украинского парламента Жан Беленюк заявил, что хочет продать свою золотую медаль, полученную на Олимпиаде в Токио, и направить вырученные за нее деньги на благотворительность. Об этом спортсмен-депутат написал на своей...
6 октября 2021
Алина Кабаева встала на защиту олимпийских ценностей
Олимпийская чемпионка и многократная чемпионка мира Алина Кабаева назвала итоги турнира по художественной гимнастике на прошедших в Токио Олимпийских играх ошибочными. Об этом она написала в письме президенту Международной федерации гимнастики (FIG) Моринари Ватанабэ. Как сообщает телеграм-канал...
5 октября 2021
В Дагестане победителям Олимпиады в Токио вручили денежные премии
Власти Дагестана поощрили участников Олимпийских игр в Токио. Денежные премии получили чемпионы и призеры игр, а также их наставники, сообщили в пресс-службе главы субъекта РФ. На встрече с олимпийцами 27 сентября врио главы Дагестана Сергей Меликов вручил сертификаты на 4 млн рублей победителям...
29 сентября 2021
Алину Кабаеву в споре о судействе в Токио поддержала Ирина Слуцкая
Известная российская фигуристка Ирина Слуцкая посоветовала гимнастке Ляйсан Утяшевой не бояться защищать свою семью и свою страну. Как пишет издание Infox.ru в своем в своем Instagram Слуцкая вмешалась в спор гимнасток Алины Кабаевой и Ляйсан Утяшевой о качестве судейства на Олимпиаде в Токио и...
27 сентября 2021
В Монголии наградили олимпийцев и паралимпийца
Премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ вручил правительственные награды спортсменам, которые успешно выступили в Олимпиаде и Паралимпиаде Токио-2020. «В Олимпийских играх, которые были организованы в непростых условиях, участвовали 43 монгольских спортсменов, в паралимпийских — 11...
27 сентября 2021
В Японии не выявили кибератак на инфраструктуру Олимпийских игр
Власти Японии не зафиксировали кибератак на инфраструктуру Олимпийских и Паралимпийских игр, заявил генеральный секретарь правительства страны Кацунобу Като на заседании стратегического штаба по кибербезопасности. «В результате предварительной подготовки и предпринятых в период проведения...
27 сентября 2021
В Ульяновской области участников Параолимпиады наградят медалями
Участников олимпийских и параолимпийских игр в Токио наградят медалью почёта Ульяновской области. Соответствующее решение поддержали депутаты гордумы на внеочередном заседании, сообщается на сайте парламента. Ульяновскую область в составе национальной олимпийской команды представлял Варвара...
16 сентября 2021
Губернатор Дмитрий Миронов вручил призеру Олимпиады сертификат на квартиру
Губернатор Дмитрий Миронов вручил сертификаты на квартиры в Ярославле серебряному призеру XXXII летних Олимпийских игр в Токио Анастасии Галашиной и ее тренеру Светлане Самухиной. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на правительство Ярославской области. Церемония награждения прошла...
15 сентября 2021
В Москве наградили спортсменов-олимпийцев Росгвардии — фоторепортаж
В Москве директор Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации генерал армии Виктор Золотов встретился с военнослужащими Росгвардии — победителями, призерами и участниками XXXII летних Олимпийских игр в Токио. В ходе торжественного приёма директор Росгвардии вручил спортсменам...
15 сентября 2021
Олимпийской чемпионке Марии Ласицкене вручили орден и подарили квартиру
В Кабардино-Балкарии прошли чествования Олимпийской чемпионки по прыжкам в высоту Марии Ласицкене. Власти республики удостоили её за высокие спортивные достижения ордена «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой». Его вручил спортсменке 14 сентября глава региона Казбек Коков. Торжественная...
15 сентября 2021
Подтверждён положительный допинг-тест британского призёра Олимпиады
В допинг-пробе «Б» британского легкоатлета Чиджинду Уджи подтверждено наличие запрещённых веществ. Об этом 15 сентября сообщает Международное агентство тестирования (ITA). Отмечается, что в допинг-пробе Уджи обнаружены вещества остарин и S-23. Напомним, 27-летний Уджа принимал участие в Олимпийских...
15 сентября 2021