Гавана, 8 октября, 2021, 14:02 — ИА Регнум. Президент Кубы Мигель Диас-Канель призвал представителей спорта Кубы использовать инструменты науки и инноваций, чтобы вновь занять лидирующие места в спортивной области. Об этом он заявил на встрече со спортсменами, тренерами и представителями спортивного сектора во Дворце революции, где обсуждались такие вопросы, как тренировки в разгар пандемии COVID-19 и участие в Олимпийских играх в Токио, сообщает Prensa Latina со ссылкой на местное телевидение.

Gov.spb.ru Мигель Диас-Канель

Отмечается, что участники встречи заявили о необходимости внедрения науки в каждую дисциплину и разработки стратегии с учетом высокого уровня мирового спорта.

Другими темами встречи были состав спортсменов за рубежом и проблемы, которые это ставит перед страной, а также подготовка тренеров с опорой на практические знания и научные исследования.